Какая погода ждет белорусов до конца мая 29.05.2023, 14:05

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Прогноз на 30 мая - 1 июня.

30 мая погоду ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность, пишет pogoda.by.

Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, местами она составит +4..+6°С, максимальная днем +19..+25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

31 мая – 1 июня погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем 1 июня по северу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

31 мая малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по юго-востоку Беларуси до +11°С, максимальная днем +18..+24°С.

1 июня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу республики ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +20..+27°С.

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