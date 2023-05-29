Япония будет добывать энергию в космосе и отправлять ее на Землю 4 29.05.2023, 22:51

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Энергию будут добывать революционным способом уже к 2025 году;

Проект, возглавляемый Наоки Шинохара, профессором Киотского университета, который работает над космической солнечной энергией с 2009 года, стал еще ближе к поставленной задаче, передает «Новое время».

В 2015 году Япония совершила прорыв, когда ученые местного космического агентства JAXA успешно получили из космоса 1,8 киловатта энергии, что достаточно для питания электрического чайника. Им удалось передать энергию на расстояние 50 метров.

Шинохара, который руководил этим проектом, анонсировал новые испытания. Ученый надеется передать электричество на расстояние от одного до пяти километров.

Он уверен, что все получится. И считает, что ученым удастся воплотить свой замысел уже к 2025 году.

Это станет огромным рывком для Японии в плане освоения космоса.

«Если мы сможем продемонстрировать нашу технологию раньше остального мира, это также станет инструментом ведения переговоров по развитию космоса с другими странами», — сказал он.

В этой отрасли Япония имеет далеко идущие планы. Ее ученые недавно запустили амбициозный проект по высадку на Луну. Япония должна была стать четвертой после США, СССР и Китая страной, которой это удалось.

К несчастью, модуль потерпел крушение из-за проблем с ПО. Но он успешно прошел восемь из девяти этапов миссии.

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