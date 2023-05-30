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На Большом адронном коллайдере зафиксировали редчайший распад бозона Хиггса

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  • 30.05.2023, 19:29
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На Большом адронном коллайдере зафиксировали редчайший распад бозона Хиггса

Наблюдая за такими распадами, ученые пытаются найти частицы за пределами Стандартной модели.

Физики из коллабораций ATLAS и CMS, которые работают на Большом адронном коллайдере, смогли пронаблюдать редкий распад бозона Хиггса. Он распался на Z-бозон и фотон, сообщает Sci news.

Согласно Стандартной модели, только около 0,15% бозонов Хиггса распадаются по этому каналу. Но другие модели предсказывают другие сценарии распада. Измерение скорости распада дает ученым представление не только о физике за пределами Стандартной модели, но и самой природе бозона Хиггса.

Ранее, используя данные протон-протонных столкновений на Адронном коллайдере, ATLAS и CMS независимо провели обширные поиски распада бозона Хиггса на Z-бозон и фотон. Они использовали схожие стратегии, идентифицируя Z-бозон через его распады на пары электронов или мюонов — более тяжелые версии электронов. Такие распады Z-бозона происходят примерно в 6,6% случаев.

Чтобы повысить чувствительность к распаду, ATLAS и CMS использовали наиболее частые способы образования бозона Хиггса и классифицировали события на основе характеристик этих процессов. Кроме того, команды использовали передовые методы машинного обучения, чтобы еще больше различать сигнальные и фоновые события.

«За открытием бозона Хиггса в 2012 году коллаборациями ATLAS и CMS последовала подробная программа измерений, которая подтвердила, что его связи и другие свойства соответствуют предсказанным в Стандартной модели», — заявили ученые.

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