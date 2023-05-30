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Сунак отправится к Байдену договариваться о военной помощи для Украины

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  • 30.05.2023, 20:18
Сунак отправится к Байдену договариваться о военной помощи для Украины
Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании проведет переговоры с президентом США на следующей неделе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет переговоры с президентом США Джо Байденом на следующей неделе. Они обсудят дальнейшие поставки военной помощи для Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя премьер-министра Британии, которое приводит Reuters.

«Сунак будет в Вашингтоне в среду и четверг на следующей неделе для встреч с Байденом, членами Конгресса и бизнес-лидерами США», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Сунак совершит свой первый официальный визит в Вашингтон с тех пор, как в октябре был назначен премьер-министром. Он хочет наладить отношения с США после того, как они были напряженными из-за выхода Великобритании из Европейского Союза в 2020 году.

Представитель премьер-министра Британии добавил, что лидеры стран будут иметь возможность обсудить различные вопросы, включая и поддержку Украины.

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