Названы самые надежные японские автомобили 2023 года
- 30.05.2023, 23:14
- 1,852
В рейтинг попали японские авто разных классов и ценовых категорий.
Японские автомобили издавна славились своей надежностью. Некоторые модели способны без проблем проехать миллион километров. В 2023 году ситуация не изменилась и японские модели занимают первые места в рейтингах качества. Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting выбрала самые надежные японские авто.
Именно результаты исследования надежности от компании J.D. Power легли в основу рейтинга. Эксперты проанализировали результаты разных японских моделей 2023 года.
В список попали японские автомобили самых разных классов и ценовых сегментов – кроссоверы, бюджетные седаны и премиальные модели. Лидером оказался концерн Toyota – в рейтинг попали сразу четыре его модели, среди которых и лидер Lexus IS. Три автомобиля представляют Honda.
Самые надежные японские авто 2023 года:
Lexus IS – рейтинг 92 из 100 баллов.
Nissan Murano – 90/100.
Lexus ES – 87/100.
Toyota 4Runner – 87/100.
Toyota Corolla – 85/100.
Nissan Altima – 84/100.
Honda Accord – 83/100.
Honda Passport – 83/100.
Honda CR-V – 82/100.
Mazda CX-5 – 82/100.