Названы самые надежные японские автомобили 2023 года 30.05.2023, 23:14

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В рейтинг попали японские авто разных классов и ценовых категорий.

Японские автомобили издавна славились своей надежностью. Некоторые модели способны без проблем проехать миллион километров. В 2023 году ситуация не изменилась и японские модели занимают первые места в рейтингах качества. Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting выбрала самые надежные японские авто.

Именно результаты исследования надежности от компании J.D. Power легли в основу рейтинга. Эксперты проанализировали результаты разных японских моделей 2023 года.

В список попали японские автомобили самых разных классов и ценовых сегментов – кроссоверы, бюджетные седаны и премиальные модели. Лидером оказался концерн Toyota – в рейтинг попали сразу четыре его модели, среди которых и лидер Lexus IS. Три автомобиля представляют Honda.

Самые надежные японские авто 2023 года:

Lexus IS – рейтинг 92 из 100 баллов.

Nissan Murano – 90/100.

Lexus ES – 87/100.

Toyota 4Runner – 87/100.

Toyota Corolla – 85/100.

Nissan Altima – 84/100.

Honda Accord – 83/100.

Honda Passport – 83/100.

Honda CR-V – 82/100.

Mazda CX-5 – 82/100.

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