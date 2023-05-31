Кадыров заявил о начале наступления его войск в «ДНР» 31.05.2023, 11:03

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Глава Чечни назвал Донбасс своей «зоной ответсвенности».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров анонсировал наступление своих боевиков на Донбассе. Он утверждает, что боевики полка «Ахмат» получили приказ «продвигаться» вперед.

Об этом Кадыров пишет в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупированные территории Донбасса станут зоной ответственности «кадыровцев».

«Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны начать активные боевые действия и освободить (захватить. - Ред.) целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап - командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные», - написал Кадыров.

Он сообщил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов «встретился с командирами, зоной ответственности которых является Марьинское направление». Туда уже якобы перебросили силы спецназа «Ахмат» и полка «Север-АХМАТ», командование которыми будет осуществлять генерал-майор Апты Алаудинов.

«Кадыровцы» на войне против Украины - что известно

Боевики главаря Чечни Рамзана Кадырова, которые держат в страхе россиян, в Украине оказалась лишь тик-ток войсками. Они оказались слабо подготовленными, а их «победы» были представлены постановочными видео в соцсетях.

Кроме того, силы обороны Украины ликвидируют «кадыровцев», как и остальные оккупацинные войска. 10 мая стало известно, что в одном из поселков временно оккупированного Мелитопольского района группа «кадыровцев» решила устроить праздничный пир с шашлыком. Гуляние прервалось из-за масштабного удара ВСУ, в результате были ликвидированы 23 боевика.

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