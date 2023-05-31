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«Московское ПВО стоит на здании Министерства обороны и стреляет по своим жителям»

  • 31.05.2023, 12:20
«Московское ПВО стоит на здании Министерства обороны и стреляет по своим жителям»
Фото: BBC

Авиационный эксперт раскрыл интересные детали атаки дронов на столицу РФ.

Россия имеет большие проблемы с противовоздушной обороной. В частности, в Москве, которую 30 мая атаковали дроны, системы ПВО не закрывают весь город, к тому же они очень странно расположены.

«Московское ПВО стоит на здании Министерства обороны и стреляет по своим жителям. Это здание высотное, а беспилотники летают на низких высотах. То есть стрелять ПВО будет по своим же гражданам. Это не ПВО – это какое-то такое стрельбище. Москва – большое стрельбище. Они показали, что есть проблема, но нет средств решения этой проблемы. Даже близко ничего не появилось», – объяснил в эфире телеканала FREEДОМ авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

Эксперт также не верит в эффективность ПВО, расположенной в Москве.

«Россиян их самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь» не спасет. У них этих «Панцирей» только на Путина и хватит. Все российское вооружение делается фактически в поштучных экземплярах. Я не верю в ПВО Москвы», – подчеркнул он.

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