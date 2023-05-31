Патрушев сообщил Путину неприятные новости 3 31.05.2023, 14:47

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Секретарь российского Совбеза привел совсем другие цифры по атаке беспилотников на Москву.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после массированной атаки БПЛА на Москву во вторник, 30 мая, доложил своему президенту Владимиру Путину «пренеприятнейшие известия», передает Диалог.UA со ссылкой на ТГ-канал «Генерал СВР».

Патрушев рассказал Путину очень неблагоприятные прогнозы по дальнейшему ходу событий, хотя, по официальным данным Кремля, 30 из 32 дронов было сбито, а остальные 2 «сами упали», но секретарь российского Совбеза привел иные цифры.

По его данным, Москву и область атаковали как минимум 40 беспилотников, при этом целью этого действия была демонстрация, а не нанесение поражения.

В ТГ-канале «Генерал СВР» утверждается, что Патрушев взволнованно сообщил «вождю», что сразу несколько беспилотников долго кружили над разными объектами, в том числе стратегически важными, и при этом не пытались нанести удар по ним.

Напомним, 30 мая утром столицу РФ массово атаковали беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин был вынужден признать факт атаки.

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