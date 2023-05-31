Белорусов предупредили о новых проблемах на границе с Литвой 31.05.2023, 15:14

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В одном из пунктов пропуска начались ремонтные работы.

В пункте пропуска «Привалка» на границе с Литвой начали ремонтные работы. С 31 мая по 2 июня УП «Гроднооблсельстрой» меняет люки и решетки на выездной проезжей части.

«В связи с этим организовано реверсивное движение транспорта через въездное направление пункта пропуска. Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовский участок границы», – предупредили в ГТК.

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