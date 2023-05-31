Лубянка идет в наступление на Кремль 1 Александр Коваленко

31.05.2023, 15:28

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Александр Коваленко

Роль Путина становится номинальной.

Итак, Лубянка идет в наступление и пытается, накануне масштабной чистки, в связи с очевидным проигрышем России в войне против Украины, поставить во главе МО РФ и Генштаба ВС РФ своих карманных генералов, а именно, Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева.

Я могу долго рассказывать о конфронтации ФСБ и МО РФ, которая тянется еще с времен СССР, когда КГБ очень жестко конфликтовало с ГРУ, но когда я говорю о конкретно нынешней эпохе соперничества, то в первую очередь всплывает фактор жажды наживы! Вот только сейчас, финансовый фактор отошел на задний план.

Для российских элит, которыми исторически являются представители силовых структур, сейчас острым является вопрос выживания, после признания капитуляции. И все зависит от того, кто в этот период будет обладать полнотой власти в России. Но, после поражения в Украине, власть президента будет...

Будет условно номинальной. Фактически, Путин ничего уже решать тогда не будет, а решать будут те, в руках кого будет сосредоточен основной силовой ресурс. И эта дилемма, конфронтация силовиков, тянется со времен СССР, НКВД - армия, КГБ - армия, милиция - армия - КГБ.

Сейчас же ФСБ, в ожидании поражения в войне против Украины, готовит плацдарм, чтобы подмять под себя МО РФ и Генштаб ВС РФ, максимально дискредитируя Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, через Пригожина. В свою очередь, на эти места у Лубянки есть свои кандидаты.

Не просто годами, а десятилетиями Лубянка формировала свой лояльный пул на Фрунзенской набережной, создавая внутри МО РФ группу карманных генералов, функционирующих внутри обители «кирзачей» в интересах «фэсов». Суровикин и Мизинцев относятся к этой группе.

Согласно планам Лубянки, Сергей Суровикин должен будет занять пост министра обороны, а Михаил Мизинцев пост главы Генштаба ВС РФ. Таким образом ФСБ, впервые за всю свою историю, получит полный контроль над полно-объемным силовым аппаратом России.

На фоне такого дисбаланса, роль Путина становится номинальной и абсолютно ничего не решающей. Любая чистка в ФСБ сводится к нулю, а вот в армейской среде и не только - к максимуму. А потому, рефлексии Пригожина и появление Мизинцева в Бахмуте в сопровождении Семы Пегова - пиар-кампания.

В настоящее время ФСБ массово перекупает, так называемых «военкоров», «журналистов», «экспертов», которые ранее работали исключительно на МО РФ, для популяризации Пригожина, Суровикина, Мизинцева. Через некоторое время Шойгу и Герасимов будут аутсайдерами доверия.

Хотя, они уже таковыми являются, ведь ФСБ не жалеет инвестиций в свой проект по подчинению всей силовой компоненты в России.

Но, что самое интересное, если эта структура сможет смыть МО РФ, то что ей будет стоить, дать пинка под зад, засидевшемуся старому маразматику?

Александр Коваленко, t.me

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