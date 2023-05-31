В Минске белорусская клубника уже дешевле 10 рублей 1 31.05.2023, 18:45

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Разгар ягодного сезона.

В этом году сезон клубники на рынках начался относительно рано и быстро набрал обороты. Если еще неделю назад стоимость клубники варьировалась в пределах 15 рублей, почти вся она была импортная, то сейчас в основном продают местную ягоду. Издание Tochka.by изучило цены.

На популярном в Минске Западном рынке почти на всех лотках с клубникой надпись «Беларусь». Кто-то для лучших торгов добавляет «бомба», «ароматная», «вкусная и сочная».

Белорусская клубника есть в нескольких вариантах: подешевле и подороже. Та, что подешевле, будет мельче. Стоит килограмм девять рублей.

«Земляничный сорт. Она и по вкусу больше на землянику похожа, что-то среднее, микс», — отмечает покупательница, забирая с весов два кило свежей ягоды.

В палатки с ароматной продукцией постепенно выстраиваются очереди. Но берут не только сорт «Земляничный». Популярен и сверхранний сорт «Альба».

Ягоду везут из Дрогичинского района. Бывает продукция из Столина.

«Эта уже крупнее будет и слаще. Потому и дороже. За килограмм „Альбы“ просим 11 рублей», — говорят на рынке.

Клубнику за день продают почти всю. Некоторые посетители торгового объекта берут товар лотками: по 5 и даже по 10 кило.

«В основном, по кило, конечно. Но некоторые закупаются на компоты, на поесть, что-то можно и закатать», — твердят продавцы.

К слову, это не самая низкая цена на белорусскую ягоду. Можно найти варианты и дешевле.

«Да и ближе к концу рабочего дня мы делаем скидки. Все, что привезли на рынок, надо продать сегодня, максимум — с утра завтра, иначе пропадет», — разводит руками девушка.

В ближайшие недели будет падение цен на сезонную продукцию. И не только на клубнику.

Почем черешня на рынках

К слову, продают на Западном рынке и черешню. В ассортименте этой ягоды стало поменьше.

«Отъелись люди», — отмечают работники рынка.

Стоимость черешни не сильно меняется, кило стоит у всех продавцов по-разному: где-то 17 рублей, где-то и 20.

Как объясняют, относительно высокая цена держится из-за того, что товар привезенный.

«Узбекистан, как правило. Дорога, топливо, время, посредники. Но скоро будет и наша — тогда и цены пойдут вниз», — уверены работники торговли.

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