Эксперт назвала виды рыбы, которые помогут быстрее похудеть 2 9.05.2023, 17:36

Рыба полезна практически в любом виде.

Рыба — крайне полезный продукт, богатый витаминами, микроэлементами и «легкими» белками. При регулярном употреблении рыба может улучшить ваше зрение, укрепить кости и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. А еще — это прекрасный продукт для быстрого похудения.

Об этом рассказала консультант по питанию и автор книги «Наконец-то стройные» Лиза Янг в интервью Eat this, not that.

Эксперт рекомендует несколько конкретных вариантов, которые идеально подходят для здорового похудения.

Лосось — ценный источник нежирного белка. Он содержит омега-3 жирные кислоты, это питательные вещества, которые дают нашему телу энергию и поддерживают правильную работу сердца, легких, мозга и иммунной системы. Также они могут способствовать ускорению метаболизма, а значит — сбросу веса.

Треска может помочь вашему телу нормально функционировать благодаря содержащимся в этой рыбе витаминам и минералам. Треска богата «легким» белком и витамином B, который необходим нашему организму для борьбы со стрессом, выработки нейротрансмиттеров, метаболизма питательных веществ. При этом она низкокалорийна.

Тунец содержит жирные кислоты омега-3, витамин D и селен. Селен является важным питательным веществом, необходимым нашей щитовидной железе для оптимального функционирования. Поскольку щитовидная железа отвечает за обмен веществ, плохо функционирующая щитовидная железа может повлиять на нашу способность терять вес, говорит эксперт.

Палтус — отличный источник белка. Он содержит множество питательных веществ, таких как фосфор, селен, магний и витамины B6 и B12. Ранее было обнаружено, что витамин B12 помогает в процессе похудения.

