«Боинг» президента Аргентины едва не разбился при посадке 1 1.06.2023, 15:04

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Видеофакт.

Самолет Boeing 757-200 президента Альберто Фернандеса едва не разбился при возвращении в Буэнос-Айрес из Майами.

Во время посадки лайнер резко накренился и пронесся над взлетно-посадочной полосой, так и не соприкоснувшись с землей. Двигатели резко взревели, лайнер ушел на второй круг, сообщает BILD.

Неизвестно, по какой причине посадка не удалась с первого раза. Со второй попытки лайнер успешно приземлился.

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