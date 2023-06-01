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«Боинг» президента Аргентины едва не разбился при посадке

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  • 1.06.2023, 15:04
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«Боинг» президента Аргентины едва не разбился при посадке

Видеофакт.

Самолет Boeing 757-200 президента Альберто Фернандеса едва не разбился при возвращении в Буэнос-Айрес из Майами.

Во время посадки лайнер резко накренился и пронесся над взлетно-посадочной полосой, так и не соприкоснувшись с землей. Двигатели резко взревели, лайнер ушел на второй круг, сообщает BILD.

Неизвестно, по какой причине посадка не удалась с первого раза. Со второй попытки лайнер успешно приземлился.

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