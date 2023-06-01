«Боинг» президента Аргентины едва не разбился при посадке

«Боинг» президента Аргентины едва не разбился при посадке1
- 1.06.2023, 15:04
- 1,248
Видеофакт.
Самолет Boeing 757-200 президента Альберто Фернандеса едва не разбился при возвращении в Буэнос-Айрес из Майами.
Во время посадки лайнер резко накренился и пронесся над взлетно-посадочной полосой, так и не соприкоснувшись с землей. Двигатели резко взревели, лайнер ушел на второй круг, сообщает BILD.
Неизвестно, по какой причине посадка не удалась с первого раза. Со второй попытки лайнер успешно приземлился.