В Минске месяц будут ограничивать движение по путепроводу на Притыцкого 1.06.2023, 23:18

В связи с ремонтом дорожного покрытия.

В Минске до июля движение по путепроводу на улице Притыцкого будет ограничено. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

«В связи с ремонтом дорожного покрытия с 20.00 2 июня до 1 июля на путепроводе по улице Притыцкого — трасса Минск-Гродно (через МКАД) движение всех видов транспорта будет осуществляется по трем полосам в каждом направлении с попеременным закрытием по одной полосе движения», — проинформировали инспекторы.

Во избежание заторовых ситуаций ГАИ просит водителей заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.

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