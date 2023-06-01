В Минске месяц будут ограничивать движение по путепроводу на Притыцкого
- 1.06.2023, 23:18
В связи с ремонтом дорожного покрытия.
В Минске до июля движение по путепроводу на улице Притыцкого будет ограничено. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
«В связи с ремонтом дорожного покрытия с 20.00 2 июня до 1 июля на путепроводе по улице Притыцкого — трасса Минск-Гродно (через МКАД) движение всех видов транспорта будет осуществляется по трем полосам в каждом направлении с попеременным закрытием по одной полосе движения», — проинформировали инспекторы.
Во избежание заторовых ситуаций ГАИ просит водителей заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.