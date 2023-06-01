закрыть
1 июня 2023, четверг, 23:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске месяц будут ограничивать движение по путепроводу на Притыцкого

  • 1.06.2023, 23:18
В Минске месяц будут ограничивать движение по путепроводу на Притыцкого

В связи с ремонтом дорожного покрытия.

В Минске до июля движение по путепроводу на улице Притыцкого будет ограничено. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

«В связи с ремонтом дорожного покрытия с 20.00 2 июня до 1 июля на путепроводе по улице Притыцкого — трасса Минск-Гродно (через МКАД) движение всех видов транспорта будет осуществляется по трем полосам в каждом направлении с попеременным закрытием по одной полосе движения», — проинформировали инспекторы.

Во избежание заторовых ситуаций ГАИ просит водителей заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип