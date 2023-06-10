Ракеты Storm Shadow разгромили штаб российской группировки «Днепр» на Арбатской стрелке 10.06.2023, 8:05

Недавно туда приезжал Путин.

Стали известны подробности мощного ракетного удара по позициям российских войск на Арабатской стрелке в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.

Западные СМИ пишут, что украинские Силы обороны накрыли ракетами Storm Shadow штаб группировки войск «Днепр» Нацгвардии РФ на Арабатской стрелке, где в апреле проводил совещание Путин, передает BRIEF.

Судя по сообщениям СМИ, точка удара находится примерно в 130 км от линии фронта.

Пользователь Twitter из Херсона Special Kherson Cat пишет о взрыве в районе села Счастливцево. Именно там находится детский лагерь «Бригантина», куда в апреле тайно приезжал президент РФ Владимир Путин.

«Глава» оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо утверждает, что по российской базе попали две ракеты.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, взрывы были на базе «Экспресс», где располагались оккупанты. Он добавил, что погибло много военных РФ.

«По уточненной информации на Арабатской Стрелке в Геническом районе не выдержали стены столовой на захваченной базе отдыха «Экспресс». Упали прямо во время трапезы военных Росгвардии. Ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем «скорых», не успевающих их вывозить», – написал Иван Федоров.

Вооруженные Силы Украины поразили штаб оккупационных войск «Днепр» на Арабатской стрелке, который в апреле посещал президент РФ Путин. К такому выводу пришли OSINT-аналитики, которые осуществили геолокацию места удара, пишет «Украинский милитарный центр».

Ракеты Storm Shadow могли поразить штаб, находившийся на территории базы отдыха «Бригантина» в селе Счастливцево Херсонской области, находящейся почти в 140 километрах от линии фронта. Кроме этого, взрыв прогремел на территории лагеря «Буревестник».

«Во время своего апрельского визита на временно оккупированную территорию Украины, Путин якобы посещал штаб оккупационных войск «Днепр», - отметили аналитики.

OSINT-сообщество после исследований заявило, что удар был нанесен именно по штабу группировки «Днепр», что подтверждают совпадения ориентиров на местности, которые были продемонстрированы на видео визита и фигурировали в материалах очевидцев.

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