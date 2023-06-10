В Гродненском зоопарке поселилась буйная макака: назвали Гришей 5 10.06.2023, 9:04

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В честь Азаренка?

В Гродненском зоопарке появился новый постоялец — лапундер по кличке Гриша. Об этом сообщила 9 июня пресс-служба учреждения.

Ящик с животным доставили в зоопарк на днях. 8-го июня в соцсетях учреждения опубликовали видео закрытого ящика, из которого животное пыталось выбраться наружу.

Подписчики зоопарка в Instagram гадали, кто же поселится в Гродно. Одни предположили, что в ящике был тигр, другие — слон, енот, мишка или волк.

«Знакомьтесь, лапундер Гриша — тот самый буйный товарищ из ящика», — написали в зоопарке 10 июня.

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