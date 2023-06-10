Лукашенковские офицеры опозорились на стрельбах в Орше 10 10.06.2023, 12:55

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Не смогли правильно прицелиться в бетонную стену и поддоны.

Занятия по огневой подготовке с офицерами запаса провели в Оршанском военном комиссариате. Фотоотчет с тренировки опубликовал телеграм-канал «Витебский военком».

Судя по снимкам, пользоваться пистолетом и автоматом Калашникова резервистов учили во дворе военкомата. Рядом находится жилая многоэтажка. Целились офицеры поочередно то в бетонную стену, то в поддоны, за которыми располагается здание с окнами.

Судя по фотоотчету, не все умели правильно целиться, отмечает zerkalo.io.

«Офицеры обновили свои навыки в действиях с оружием, изучили новые нормативные правовые акты по своим направлениям» — отчитался «Витебский военком».

С резервистами также провели занятия по тактической подготовке и медицине.

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