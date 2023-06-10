Случайно сказал правду Телеграм-канал «СерпомПо»

10.06.2023, 14:21

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Анатолий Антонов

У Лаврова открыли «дружеский огонь» по своим.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов кратко описал суть деятельности российских властей в Украине: «На кону репутация руководства страны, выбравшего тропу войны, а не дипломатических развязок».

Правда, имел он в виду Соединенные Штаты, но можно считать его слова «дружеским огнем» - попал по своим. Таким же, как он сам.

Вообще, такое впечатление, что в российском посольстве в Вашингтоне изобрели машину времени, вернувшись в советские времена, куда-нибудь в 70-е годы, со специфической дипломатической газетной лексикой того времени: «Ежедневно из зоны боевых действий поступают сообщения о людях, погибших и изувеченных осколками американских ракет. Боеприпасы с клеймом Made in USA разрываются в жилых кварталах, превращая мирные города в дымящиеся руины».

«Поэзия» газеты «Правда» - «превращая мирные города в дымящиеся руины». Мариуполь, Марьинка, Бахмут. Где там Америка, товарищ Антонов? Уезжайте из США, пройдитесь по улицам этих городов. Это и ваших рук дело.

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