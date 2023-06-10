СМИ: Лукашенко измазал своих силовиков в буквальном смысле 10.06.2023, 14:58

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Опубликованы неожиданные факты.

В августе 2020 года Лукашенко замазал силовиков в крови и не только. В буквальном смысле их массово заставили «изваляться в фекалиях».

Одной из доступных форм народного протеста в 2020-м году стали «фекальные бомбы», которые получали особо ретивые служители режима. Самое интересное в этих историях, количество сотрудников в погонах, которые привлекались для «разминирования». Зачастую более 5 из различных ведомств и в различных званиях.

В качестве иллюстрации «Альянс расследователей Беларуси» приводит лишь самые знаковые случаи, зафиксированные и подробно описанные режимом. За помощь в подготовке АРБ благодарит «Киберпартизан».

Широкую известность получила история с «судьей» Максимом Филатовым, который приговорил политзаключенного Витольда Ашурка к 5 годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима. 21 мая 2021 года Витольд погиб в камере ШИЗО Шкловской колонии № 17.

Судье Филатову в рюкзак, оставленный в шкафчике спортивной раздевалки, подложили «коричневую мину». Следственно-оперативная группа Лидского РОВД до сих пор разыскивает «минера». После этого случая Филатова стали называть «Фикалийлатов».

29 августа 2020 года в Молодечненский РОВД от гражданина Станишевского поступило сообщение, что в ночь с 28 на 29 августа со здания Городиловского сельского «совета депутатов» и ОАО «Березинское» сняли красно-зеленые флаги. В последствии флаги обнаружены недалеко: один висящим на памятнике у здания сельсовета, второй – у его подножия. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову о таком «кощунственном» преступлении, нашла вблизи памятника фекалии, что подробно зафиксировано в отчете для УВД Минского облисполкома, с перечислением всех сотрудников, обезвреживавших «фекальную бомбу»: ответственный по Молодечненскому РОВД, сотрудники Молодечненского районного отдела Следственного комитета, уголовного розыска, Государственного комитета судебных экспертиз, участие последних строго обязательно, так как проводились исследования «минных» компонентов. Из того же отчета известно: «материал» проверки передан в Молодечненский РОСК.

17 сентября 2020 года в Солигорский РОВД от заместителя председателя суда Солигорского района Буравцова поступило сообщение еще об одном «минировании»: неизвестный в ночь с 16 на 17 сентября нанес на его почтовый ящик вещество коричневого цвета. Для непонимающих милиционеров Буравцов конкретизировал: в почтовый ящик пришла «фекальная посылка». По такому случаю на место преступления выбывали ответственный дежурный Солигорского РОВД и следственно-оперативная группа. В оперативной сводке МВД сухо указано, что результатом следственных действий стало изъятие из почтового ящика «вещества». Дальнейшую проверку и поиск «отправителя бандероли» поручили Уголовному розыску. До 25 сентября сотрудники местного УГРО искали «почтальона», в круг подозреваемых включили своих коллег – патрульных милиционеров, но оказалось, что в ту ночь патруль у дома судьи не выставлялся. Поиски оказались безрезультатными, поэтому первоначально в возбуждении уголовного дела отказали, наверное, списали, что кто-то «ошибся адресом». Буравцов с таким решением не согласился. Через полгода документы и «доказательства» все же переслали в Солигорский РОСК, где 11 марта 2021 года возбудили уголовное дело.

В городе Жабинка неизвестный в ночь с 17 на 18 мая 2021 года разместил во дворах домов по улицам Ленина и К.Маркса, а также на автобусной остановке «Сахарный завод» по улице Комсомольской портреты Александра Лукашенко, на которых находилось вещество коричневого цвета. Чтобы исключить любые сомнения относительно «вещества» на месте «преступления» оставили пояснительную записку с текстом «Это г…».

О нанесении «публичного» оскорбления Лукашенко, вернее нанесении определенного «вещества» на его портреты, начальник Жабинковского РОВД В. Годлевский осмелился проинформировать областное УВД только на следующие сутки.

Через 3 дня совершено еще одно «фекальное преступление», на счастье Годлевского, оскорбленным оказался его подчиненный сотрудник, что существенно упростило доклады в УВД.

21 мая в Жабинковский РОВД поступило сообщение анонимного лица, что возле осветительной мачты на тротуаре вблизи больницы находится портрет сотрудника Жабинковского РОВД. В ходе выезда следственно-оперативной группы обнаружен портрет размером 300х230 мм старшего участкового инспектора Жабинковского РОВД майора милиции Саввы В.С., который облит фекалиям. С «места преступления» портрет изъят. В спецдонесении № 295 для УВД рапортуют, что по данному вопиющему факту Жабинковским РОВД проводится проверка. Участковый Савва это не Лукашенко, поэтому Следственный комитет уголовное дело не возбудил, но на всякий случай информацию доложили по служебной иерархии РОВД-УВД-МВД.

В Минске тоже случались «естественные» атаки», демонстрирующие отношение белорусов к нелегитимной власти.

8 марта 2021 года в арке между домами 44 и 46 по проспекту Независимости, обнаружены наполненные «водой» стеклянные банки, в которых помещены заламинированные фотографии Лукашенко, Кочановой, Ермошиной, Тертеля, Караева, Эйсмонт, Балабы. Следственно-оперативная группа старательно задокументировала и изъяла обнаруженное. В банках была «вода» с «желтоватым» оттенком и несвойственным запахом, но это списали на первые весенние солнечные лучи и некачественный водопровод. Экспертизу по причине праздничного дня не проводили.

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