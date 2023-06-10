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Боец полка Калиновского показал, как прямо сейчас выглядят окрестности Бахмута

  • 10.06.2023, 15:56
  • 1,802
Боец полка Калиновского показал, как прямо сейчас выглядят окрестности Бахмута

У всего цивилизованного мира есть единственный путь - победить РФ в этой войне.

Один из бойцов полка имени Кастуся Калиновского провел экскурсию под обстрелами по разрушенным окрестностям Бахмута.

«Наглядное пособие по тому, что принес «русский мир» в мирную Украину. После просмотра этого видео, вы в очередной раз убедитесь, что у всего цивилизованного мира есть единственный путь - победить Россию в этой войне!», - считает полк Калиновскго.

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