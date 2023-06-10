Стало известно, какой будет погода на следующей неделе 10.06.2023, 21:34

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Придут ли в Беларусь долгожданные дожди?

Новая рабочая неделя в Беларуси начнется с небольшой прохлады и температур несколько ниже нормы. Но придут ли долгожданные дожди? Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В течение следующей недели, с 12 по 18 июня, в большинстве районов Беларуси будет по-прежнему засушливо. Но некоторые регионы все-таки увидят осадки.

- На следующую неделю прогноз погоды в Европе указывает на теплые неустойчивые метеоусловия, - предупредил телевизионный синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник, 12 июня, по всей стране будет облачно, но преимущественно без дождей. Небольшие грозы возможны только в южных и юго-западных районах. Ночью температуры будут опускаться до +7…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +9 в юго-западной части страны и до +19 градусов в восточных районах. Скандинавскую прохладу принесут северные ветры.

Удивительно, но во вторник, 13 июня, теплее всего будет на Витебщине около +21 градуса, а холоднее днем на Брестчине - всего +14 тепла.

- С середины недели за ситуацию в атмосфере продолжит отвечать область высокого атмосферного давления. Переменная облачность без осадков, - уточнил Рябов.

В среду, 14 июня, кратковременные дожди возможны на юго-западе Беларуси. Но в остальной части республики, увы, снова без дождей, влажность до 70%. В ночные часы температура около +9…+14 градусов, днем под солнцем примерно +18…+22 градуса.

Дожди различной интенсивности, местами с грозами, пройдут по западу Беларуси в четверг, 15 июня. Однако в оставшейся части страны - снова сухо. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+15 градусов, днем будет значительно теплее +20…+24 градуса.

Вероятнее всего к выходным жара снова усилится. Хорошие грозовые дожди придут ближе к воскресенью, 18 июня, и начнутся с северо-западных районов. Влажность повысится до 80%.

- К выходным в Беларусь начнут поступать более теплые воздушные массы, - добавил Рябов.

Ночью на выходных ожидается около +10…+15 градусов. Днем в субботу, 17 июня, можно ехать на пляж - +23…+27, а еще жарче будет в воскресенье до +24…+28 тепла.

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