Измена внутри Кремля Александр Коваленко

2.06.2023, 8:56

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ФСБ в ожидании поражения в войне меняет «карманных» генералов.

Лубянка идет в наступление и пытается накануне масштабной чистки из-за очевидного проигрыша России в войне против Украины, поставить во главе Минобороны России и Генштаба всех своих карманных генералов. Речь идет о Сергее Суровикине и Михаиле Мизинцеве.

Я могу долго рассказывать о конфронтации ФСБ и Минобороны, которая тянется еще со времен СССР, когда КГБ очень жестко конфликтовал с ГРУ. Однако когда я говорю о конкретно нынешней эпохе соперничества, то прежде всего возникает фактор наживы. Вот только сейчас финансовый фактор отошел на второй план.

Для российских элит, которыми исторически являются представители силовых структур, острым стал вопрос выживания после признания капитуляции. Все зависит от того, кто в этот период будет иметь полноту власти в России. После поражения в Украине власть президента России будет...

Будет условно номинальной. Фактически Владимир Путин ничего уже решать не будет. Будут решать те, в руках кого будет сосредоточен основной силовой ресурс.

Эта дилемма, конфронтация силовиков, тянется со времен СССР: НКВД – армия, КГБ – армия, милиция – армия – КГБ.

Сейчас же ФСБ в ожидании поражения в войне против Украины готовит плацдарм, чтобы подмять под себя минобороны и генштаб. Для этого ФСБ максимально дискредитирует Сергея Шойгу и Валерия Герасимова через Евгения Пригожина. В свою очередь на эти места у Лубянки есть собственные кандидаты.

Не просто годами, а десятилетиями Лубянка формировала свой лояльный пул на Фрунзенской набережной. Она создавала внутри минобороны группу карманных генералов, функционирующих внутри господа «кирзачей» в интересах «фэсов». Суровикин и Мизинцев принадлежат этой группе.

Согласно планам Лубянки, Суровикин должен будет занять должность министра обороны, а Мизинцев – должность главы генштаба в России. Таким образом, ФСБ впервые за всю свою историю получит полный контроль над всем силовым аппаратом России.

На фоне такого дисбаланса роль Путина становится номинальной и абсолютно ничего не решающей. Любая чистка в ФСБ сводится к нулю, а вот в армейской среде и не только – к максимуму. Поэтому рефлексии Пригожина и появление Мизинцева в Бахмуте в сопровождении Семы Пегова – пиар-кампания.

Сейчас ФСБ массово перекупает так называемых «военкоров», «журналистов», «экспертов», ранее работавших исключительно на минобороны, для популяризации Пригожина, Суровикина, Мизинцева. Спустя время Шойгу и Герасимов будут аутсайдерами доверия.

Хотя они уже таковы, ведь ФСБ не жалеет инвестиций в свой проект по подчинению всей силовой компоненты в России.

Но, что самое интересное, если эта структура сможет смыть минобороны, то что ей будет стоить дать пинок под зад старому засидевшемуся на своем кресле маразматику?

Александр Коваленко, t.me

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