«Ядовитое облако может накрыть Украину, Турцию и РФ» 2 2.06.2023, 11:36

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Россияне готовят «второй Чернобыль» на химическом заводе в Крыму.

Российские захватчики готовят провокацию на заводе «Крымский титан» вблизи временно оккупированного Армянска в Крыму. На предприятие, где сконцентрированы опасные отходы производства оксида титана, россияне завезли взрывчатку и активно минируют территорию.

Если захватчики решатся на провокацию и подорвут завод, последствия будут сопоставимы с аварией на ЧАЭС и заденут не только Крым и часть Украины, но и ударят по Турции и самой России, на всякий случай, украинские власти напоминают алгоритм действий в случае химической опасности. Об этом написал глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

«Агония империи продолжается. Враг ощущает свое поражение и от этого действует все более жестко и дерзко. Ядерный террор, энергетический коллапс, постоянные обстрелы украинских городов, жертвы среди мирных людей, разрушение жилья и гражданской инфраструктуры... По данным сил сопротивления, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе в Армянске во временно оккупированном Крыму», – отметил Прокудин.

По имеющимся данным, захватчики минируют завод «Крымский титан», туда свезено много взрывчатки. Если на территории предприятия произойдет взрыв, последствия ощутят на себе Крым, часть Украины, Турция и само государство-агрессор.

«Они завезли на территорию завода «Крымский Титан» взрывчатку и минируют территорию. Мы прекрасно осознаем, к чему приведет вероятный взрыв на заводе. Это будет второй Чернобыль. Выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и, как минимум, еще семь областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор», – рассказал глава Херсонской ОВА.

Указанная провокация в представлении захватчиков должна помочь им достичь нескольких целей. Однако, подчеркнул Прокудин, украинское военно-политическое руководство страны пристально следит за действиями оккупантов и готовится к предотвращению катастрофы.

«Минирование завода проводится, чтобы остановить ВСУ, а также обвинить Украину в экологическом терроризме. Также оккупанты преследуют цель оказать военно-политическое давление на наше государство и мировое сообщество. Украина не допустит очередного экологического шантажа. Мы продолжаем фиксировать действия российских террористов. Мы ясно осознаем угрозу для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации», – заявил Прокудин.

Он также опубликовал детальный алгоритм действий гражданских в случае возникновения химической угрозы и напомнил о симптомах химического отравления и о том, как оказать первую помощь в таком случае. Четкое соблюдение упомянутых алгоритмов способно спасти жизнь.

Напомним, 31 мая в партизанском движении украинцев и крымских татар «Атеш» заявили, что российские захватчики начали минировать завод «Титан» вблизи временно оккупированного Армянска. Этот крымский завод специализируется на производстве оксида титана, отходы которого очень опасны.

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