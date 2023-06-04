ВСУ пошли вперед и продвинулись под Сватово 4.06.2023, 13:16

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Украинские войска контратаковали «на плечах» убегающих россиян.

Силы обороны Украины благодаря контратаке смогли продвинуться на 400 м на Сватовском направлении в Луганской области.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он посетил части украинских войск, которые держат оборону на наиболее напряженных участках фронта.

В частности, враг, усилив свои группировки штурмовыми отрядами «Шторм Z», состоящими из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях, перешел к ведению наступательных действий в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное, пытаясь прорвать оборону украинских войск и развить наступление. Бои в этих районах продолжаются почти круглосуточно.

«Работа непосредственно в районах боевых действий направлена на оперативное решение проблемных вопросов на месте. Это дает возможность владеть реальной обстановкой на местах, а не по рапортам или докладам. В ходе живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видение скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта», - сообщил Сырский.

По его словам, каждые такие действия требуют тщательного планирования, кропотливой подготовки военнослужащих для их практического выполнения, то есть согласованных действий штабов и подразделений для успешного выполнения боевых задач.

«Тогда даже численное преимущество не помогает врагу. Как пример, хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, который не только отразил атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковал и на его «плечах» продвинулся вперед на 400 метров. Другой пример, это успешные действия военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно, шаг за шагом, грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса», - подчеркнул генерал-полковник.

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