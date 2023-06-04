«Лукашенко лишил себя последнего шанса спастись»9
- 4.06.2023, 14:37
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У диктатора серьезные проблемы не только с физическим здоровьем.
Александр Лукашенко поразил очередным циничным заявлением о войне. Белорусский диктатор убежден, что нападать на Украину и «решать вопросы» нужно было в 2014-2015 годах, когда у нас не было ни армии, ни готовности.
Очевидно, у Лукашенко серьезные психические проблемы, потому что он лишил себя возможности в будущих дискуссиях проявить конструктивизм, способствовать выходу российских войск из Беларуси и добиться иммунитета от международного суда. После этого заявления у него таких шансов не остается.
Об этом «24 каналу» сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
«Проблема Лукашенко – мелкая производная от проблемы Путина. Судьба Путина решается на поле боя в Украине, и, как следствие, судьба Лукашенко», – констатировал публицист.
Ранее белорусский диктатор делал вбросы в «другую сторону». Почему сейчас он делает заявления, которые не оставляют шанса – непонятно.
«Как-то не похоже на его философию вечной «петляния», – заметил Андрей Пионтковский.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.