закрыть
4 июня 2023, воскресенье, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко лишил себя последнего шанса спастись»

9
  • 4.06.2023, 14:37
  • 13,020
«Лукашенко лишил себя последнего шанса спастись»

У диктатора серьезные проблемы не только с физическим здоровьем.

Александр Лукашенко поразил очередным циничным заявлением о войне. Белорусский диктатор убежден, что нападать на Украину и «решать вопросы» нужно было в 2014-2015 годах, когда у нас не было ни армии, ни готовности.

Очевидно, у Лукашенко серьезные психические проблемы, потому что он лишил себя возможности в будущих дискуссиях проявить конструктивизм, способствовать выходу российских войск из Беларуси и добиться иммунитета от международного суда. После этого заявления у него таких шансов не остается.

Об этом «24 каналу» сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

«Проблема Лукашенко – мелкая производная от проблемы Путина. Судьба Путина решается на поле боя в Украине, и, как следствие, судьба Лукашенко», – констатировал публицист.

Ранее белорусский диктатор делал вбросы в «другую сторону». Почему сейчас он делает заявления, которые не оставляют шанса – непонятно.

«Как-то не похоже на его философию вечной «петляния», – заметил Андрей Пионтковский.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников