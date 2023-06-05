Российского депутата, заявившего о провале целей войны в Украине, хотят лишить поста 11 5.06.2023, 11:08

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Константин Затулин

Уже идут консультации.

Первого зампреда комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина могут лишить поста и исключить из «Единой России» после его высказывания о том, что России не удалось достичь ни одной из поставленных целей войны в Украине.

Консультации по этому вопросу уже проходят в «Единой России», а отвечает за них первый замруководителя фракции единоросов Вячеслав Макаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в партии и собеседника, близкого к администрации президента. Последний отметил, что пока рано говорить о том, какие меры в отношении Затулина будут приняты.

К Затулину накопилось много претензий, замечает собеседник во фракции «Единой России». В частности, в 2021 году он выступил против законопроекта о гражданстве, который внес президент РФ Владимир Путин.

Однако, по словам другого источника, все консультации по поводу выступления Затулина могут ограничиться воспитательными мерами. «С Затулиным переговорит руководство фракции, чтобы он впредь высказывался аккуратнее», — сказал источник.

Как пишет The Moscow Times, 1 июня на форуме «Какая Украина нам нужна?» Затулин заявил о провале всех целей, которые поставил Путин перед началом полномасштабного вторжения. «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните: денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному» — сказал Затулин.

По его словам, многие из целей потеряли всякий смысл. «Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется существовать», — отметил депутат. Также он подчеркнул, что России не удастся захватить Украину из-за ее поддержки Западом.

Сам Затулин заявил «Ведомостям», что с ним никто не связывался по поводу его высказывания. «За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило», — сказал депутат.

При этом в своем телеграм-канале он обвинил тех, кто выдергивает из контекста его слова. «Я говорил о том, что на данный момент цели военной спецоперации <…> не достигнуты. Зачем? Затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей», — отметил Затулин.

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