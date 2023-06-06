Российские добровольцы показали въезд на танках в Новую Таволжанку
- 6.06.2023, 16:15
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Куда исчезли «зубы дракона»?
В «Легионе Свобода России» показали видео, как техника ЛСР и «Русского добровольческого корпуса» въезжает в село Новая Таволжанка Белгородской области РФ, пишет liga.net.
«Как видите, пресловутые «зубы дракона» успешно разошлись по карманам чиновников», – говорится в сообщении.
В ЛСР пишут, что их силы и РДК заняли выгодные позиции для продолжения борьбы. На видео два танка едут по сельской местности, сначала по грунтовой, а затем по асфальтированной дороге.
Метаданные видео показывают, что оно было создано 3 июня 2023 года.
Отметим, что «зубы дракона» – это противотанковые укрепления, имеющие высоту от 90 сантиметров до 1,2 метра. Их используют, чтобы замедлить и направить бронетехнику противника в зоны поражения. Оккупанты строят «зубы дракона» как на временно оккупированных территориях Украины, так и для защиты собственных границ.
Российские добровольцы начали действовать в Белгородской области с 22 мая. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.