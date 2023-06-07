«Такого окуня еще не видел вживую» 5 7.06.2023, 11:44

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Где в Беларуси водится много рыбы и что ловится.

По мнению опытных рыбаков, при хорошей погоде в выходные на водоёмах Беларуси будет хорошо клевать. На каких водоёмах много рыбы и где ловят крупные трофеи?

Сайт ganc-chas.by посмотрел, что о своих уловах рыбаки рассказывают в социальных сетях.

«Такого окуня ещё не видел вживую»

Бобруйчанин Сергей Клютченя порыбачил на Чигиринском водохранилище Могилёвской области с 9 на 10 мая. Вечером замешал пачку РС Спорт фидер река на ореховой ароме. Корм затемнил и добавил семена жареной, дробленой конопли.

Место знакомое, поэтому отмерил нужную дистанцию, проверил маркером и в перëд. Глубина в районе трёх метров, рельефа и ракушки нет. В точке ловли небольшие бугорки.

Поводки диаметром 0,1 и длинной 70-80 см. Крючки 14 номера, пять кормушек в точку, мотыль опарыш на крючок и в бой. На точку стала мелкая плотва, лишь изредка уступая место небольшим подлещикам. Справа от мостика кто-то постоянно гонял малька.

На скорую руку соорудил не хитрую снасть из куска плетни, метров 10, кормушки вместо груза и карпового крючка примерно 6 номера. Нацепил на крючок небольшую плотвичку и закинул метров пять от мостика, возле камыша.

Привязал шнур к мостику и пошли ужинать. По возвращению меня ждал приятный сюрприз, в виде окуня на 1170 грамм. Я таких не то что не ловил, а даже вживую не видел, а только на картинке.

Утром замешал другой состав. Пачку РС Спорт крупный лещ на ароме кукуруза. Затемнил, добавил пшена и банку резаной кукурузы. Подлещик стал на точку и поклëвывал, но ждать приходилось по 5-6 минут. Да и размер был не ахти, грамм по 200-300.

В то время как напарник тягал почти лещиков грамм по 700-800. В 11 часов поднялся боковой ветер и волна, а в 11:30 у меня началась раздача. На точку приплыли они….

Поклëвки были такие, что я не успевал положить фидер на подставку и размер рыбки стал значительно крупнее. В среднем 900 грамм. Так продолжалось примерно два часа. Потом поклëвки стали всë реже и реже. Ну и ладно. Своë я поймал. Душу отвëл. Мусор за собой убрали и поехали домой».

Как жена с мужем ловили на вращающиеся блёсны

Рыбаки из Копыльского района Минской области Валерий и Людмила Сикиржицкие не могут жить без рыбалки. Каждую неделю они обследуют разные водоёмы и всегда – с уловом.

По наблюдениям Валерия, в солнечные дни, давление оставалось высоким, ночи были холодными, а это означает, что щука по-прежнему активизироваться будет в конце дня. Рыбак в подробностях рассказывает, как они рыбачат.

«После нескольких вечёрок на реке, когда на закате удавалось поймать пару зубастых щук, появилась мысль проверить выведенную закономерность. А заодно и в целом узнать настроение хищницы на каком-нибудь окрестном водоёме из категории деревенских прудов.

Не мудрствуя, выбрали водоём Ерши в Узденском районе. Точнее, даже выбрала – предложила поехать туда Люда. Она соскучилась по своему «вертушечному полигону». Именно на вращающиеся блёсны у нас там были наилучшие совместные успехи. Правда, рыбачили тогда с лодки, но стоило попробовать половить на эти приманки и с берега.

Водоём я назвал вертушечным, потому что на вращающиеся блёсны и ловили. Для дальнего заброса использовали утяжелённые модели Trian Blade. А после захода солнца, когда совсем стих ветер, а также показалось, что щука подошла ближе к берегу, пробовали уже и классические приманки, например, LJ Spin X. Оба типа вертушек у Люды и получилось разловить.

Последняя поимка была уже в девять часов вечера – это пока самая поздняя щука нынешней весны. Сделали вывод, что на искусственном водоёме без течения так же, как и на реке. В солнечную погоду с восточными ветрами, хищница тоже наиболее активна в вечерних сумерках.

На следующей неделе, по прогнозу, погода начнёт меняться, и тогда уже станем практиковать какой-то другой принцип ловли, а, может, и на другую рыбу переключимся.

Чтобы поймать, пришлось поуговаривать

Рыбак Костик Литвинов из Витебска выехал с товарищем в выходные на незапланированную рыбалку на Западную Двину и не прогадал.

«Так, как в городе сейчас идет сильный прессинг леща и сесть практически невозможно, решили с товарищем посетить неактуальные для этой поры года места этого вида рыб. И, как оказалось, не зря.

Ловили на глубине 7-7,5 метров. Скажу так, что бы рыба клевала как с пулемета такого не было. Поуговаривать все таки пришлось. Подбирал вариации насадки, длину и толщину проводка, размер крючка, ароматики. Вообщем рыбалка получилась трудовая, но себя оправдала и наградила шестью красавцами от 1.200 до 3.500 гр .

Ну а теперь немного полезной информации: дистанция 44 метра, поводок 0,153 -длинна 1.20, крючок 14 номера. Для подкормки мешал 2 кг -лещ бисквит от Feeder.by и все это дело подкрасил черной краской. Вообще, теперь можно сказать, что полноценно открылся на родной реке».

Карась порадовал

Рыбак Александр Полуян из Лунинецкого района был с ночёвкой на реке Лань в деревне Локтыши Ганцевичского района. Мужчина поймал 30 карасей. Какими снастями добыл свой улов, рыбак не рассказывает. Но, что клёв был неплохой – это факт.

Рыбу покрупнее приходилось ждать

Минчанин Артур Крокас выбрался в выходной порыбачить на речку Свислочь. Он рассказал какие снасти и наживки использовал в процессе рыбалки.

«Замешал ультра лещ и новую серию фидербая. По на живке была кукуруза, опарыш, мотыль.

Кинул на точку со старта 10 кормушек, выбрал дистанции 15-17 метров, поставил поводок один метр и приступил к ловле. Вначале брала мелкая густера. Постепенно на точку подошли особи покрупнее, но приходилось их ждать.

Рыбачка заманила бойкого карася

Могилевчанка Татьяна Богданова выехала порыбачить на карася. На каком местном водоёме она добывала свой улов, рыбачка не уточнила. А вот сколько поймала, можно посмотреть на фото.

«Очень хочется мне подружиться с карасем. Который год подряд, капризный и бойкий карась проплывает мимо моих рыбалок. Решено было съездить на местный водоем и половить этого жулика.

Замешала кашу из гороха с чесночным кормом от feeder by серии original, классический фидер и стала отправлять угощения в точку. Рыба отозвалась не сразу. Пришлось перебирать варианты насадок (мотыль сработал лучше всего) и крючков.

Брачные игры в самом разгаре и рыбе не совсем до наших желаний. Поклёвки были из серии то «отдай фидер», то очень осторожные «тык». Норму удалось поймать».

Линь поддал адреналина

Минский рыбак Александр Жуковский решил на часик сходить на искусственный пруд возле дома и поймал свою дозу адреналина. Вот как он ходил на рыбалку…

«Накопал червей, взял зимний ящик и пошёл в разведку, хоть что-то поймать. По приходу сразу замечаю, что линь пузырится у самого берега. Тихонько сажусь в засаду и жду первые поклёвки Линя.

И тут вижу, что мой поплавок начинает медленно погружаться в воду и уходить в неизвестное направление. Лёгкая подсечка и он на крючке. Даёт мне адреналина и не хочет на фотосессию идти, немного борьбы и он уже на берегу.

Не теряя минуты продолжаю дальше ловить линя. Ещё успел поймать двоих бойких красавцев. Время прошло так быстро, что я не заметил как быстро уже стемнело. Спасибо моему пруду, что дал возможность окунуться снова в детство. Обязательно снова схожу так порыбачить».

Рыбалка в хорошей компании

Рыбак Миронов Андрей из Гродно не только продуктивно порыбачил, но и отдохнул в хорошей компании друзей. Гродненские рыбаки выехали на рыбалку в выходной день на водохранилище в Зельве.

«Отдых в хорошей компании чего ещё надо. Всем здоровья и добра», – пишет Андрей.

Поймал 15 кг лещей и отпустил

Рыбак Сергей Худаков из Минска порыбачил на славу. Но добытый улов отпустил. Вот как это было…

«Выбрался на новые места в поисках леща, и как оказалось не зря. После закорма сразу отозвалась мелкая густера, но спустя час начал поклевывать некрупный лещ. Кормил Duanev premium лещ с добавлением опарыша. Итого, поймал чуть больше 15 кг. Всю рыбеху отпустил на волю».

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