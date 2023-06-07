Российские добровольцы провели «воспитательную работу» с пленным из Белгородской области 4 7.06.2023, 12:16

7,358

Опубликовано видео «беседы».

Добровольцы из Легиона «Свобода России» провели воспитательную беседу с военнослужащим РФ Михаилом Андреевым, попавшим в плен.

Сегодня, 7 июня, в Сети появились кадры допроса оккупанта, который вел бои с добровольцами на Белгородчине.

Бойцам из «Свободы России» и «РДК» удалось взять в плен уже не одного российского пограничника и военнослужащего. Со слов оккупанта, он всего лишь рядовой, да и к тому же повар, сообщает пресс-служба Легиона «Свобода России».

Повар заявил, что его главной задачей было обеспечить оккупантов едой и сухпайками.

Позывной получил «Мишлен», но не в честь компании по производству шин, а в честь «мишленовских звезд», которые получают рестораны.

О том что пришла настоящая война, Андреев понял только за два дня, которые провел в Шебекинском районе. До этого момента не слышал звуков выстрелов и разрывающихся снарядов.

При этом он даже не в курсе, сколько украинцев и россиян погибло и каждый день гибнет в войне в Украине. Дальше «легионеры» объяснили Мише, что российская армия должна защищать свою территорию, но не вторгаться в чужую страну.

Самое удивительное, что когда «СР» и «РДК» входили на Белгородчину на границе никого не было из ВС РФ. Все они не только бежали со своих позиций, но и занялись привычным для себя делом – грабежами и мародерством в тех населенных пунктах, где уже не было людей.

Андреев отказался говорить на тему политики, сославшись на то, якобы «ничего в этом не понимает», поэтому нет ничего удивительного в том, что творится в самой РФ. Люди, не имеющие свободы мысли, не хотят решать свою судьбу сами, полагаясь всецело на Кремль.

«Врагов у россиян нет ни в Киеве, ни в Париже, ни в Лондоне. Все враги сидят в Кремле», - подытожил поучения командир российских добровольцев Цезарь.

Андреева и других военнослужащих РФ перебросили на Белгородчину с Луганщины поздно ночью на «буханке».

Повару повезло больше остальных, так как большинство либо стали «200-ми», либо же «300-ми».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».