Что происходит с арендой квартир в Минске? 7.06.2023, 13:38

За год предложение упало на 31%.

В мае 2023 года в Минске выросла цена на аренду всех типов квартир. При этом немного выросло и предложение. Но если сравнить с маем прошлого года, то ситуация более показательная. За 12 месяцев предложение сократилось на 30% а цена на однушки выросла почти на 8%. Подробности — в аналитике Realt.

На рынке долгосрочной аренды квартир спрос продолжает оставаться невысоким. Количество запросов по поиску съёмного жилья в Минске за месяц сократилось на 1.5%. Зачастую именно май является переломным месяцем, после которого спрос на аренду квартир начинает расти, а предложение — сокращаться.

Свободными для заселения за весь минувший месяц были 3652 квартир, что на 1% больше, чем в апреле. Пополнение базы произошло в основном за счет 1- и 2-комнатных квартир — их стало больше на 2% в обоих случаях. В то же время количество «трешек» за месяц, напротив, снизилось на 2.2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья уменьшился на 31%.

Цены

Последний месяц весны закончился ростом цен на аренду квартир по всем сегментам, существеннее всего на 1-комнатные — почти плюс 3%. Впрочем, по опыту прошлых лет мы можем ожидать, что в ближайшие месяцы куда более вероятным будет дальнейший рост цен, нежели их снижение. На конец мая средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

- 1-комнатные квартиры — $ 270 (рост на 2.7%);

- 2-комнатные квартиры — $ 335 (рост на 1.5%);

- 3-комнатные квартиры — $ 459 (рост на 1.1%).

За последние 12 месяцев цены на аренду 1-комнатных квартир в Минске увеличились на 7.6%.

Доходность

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду выросла на 0.05 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период снизилась на 0.4 п.п. На данный момент сдача квартир в аренду позволяет заработать в 2.4 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

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