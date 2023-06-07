Власти РФ «пустили под нож» финансирование медицины 7.06.2023, 19:58

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Финансирование сократили после обвала сырьевых доходов.

На фоне нарастающих проблем с бюджетом, потерявшим каждый второй рубль сырьевых доходов, российские власти «пустили под нож» финансирование системы здравоохранения, передает The Moscow Times.

В первом квартале российские регионы, из денег которых оплачивается больше половины расходов на поликлиники и больницы по всей стране, сократили ассигнования на медицину на 10%, подсчитали эксперты Института Гайдара.

Здравоохранение стало единственной статьей региональных бюджетов, попавшей под сокращения. Все прочие расходы субъектов выросли: на 25% — систему ЖКХ, на 36% — на дорожное хозяйство и почти в 1,5 раза — на «общегосударственные вопросы», статью, куда зашиты в том числе зарплаты чиновников.

Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), с годовым бюджетом почти 3 трлн рублей, отвечающий за 40% финансирование российского здравоохранения, также сокращает расходы. К концу мая из фонда, куда работодатели отчисляют 5,1% с каждой зарплаты сотрудника, потратил 1,313 трлн рублей — на 76 млрд меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных системы «Электронный бюджет».

Расходы федеральной казны на медицину — самые скромные из всех бюджетов — при этом практически не изменились. По состоянию на начало июня они составили 683 млрд рублей против 677 млрд годом ранее.

Частично сокращение расходов на медицину из региональных бюджетов объясняется отменой антиковидных мероприятий, отмечает и. о. заведующего лабораторией бюджетной политики Института Гайдара Александр Дерюгин. Впрочем, и экономить губернаторы вынуждены: по итогам года совокупные доходы субъектов упадут на 5-10%, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». «В зоне риска останутся металлургические, нефтегазовые, экспортно ориентированные регионы», — пишут они: по прибылям местного бизнеса бьют санкции, а следом снижаются доходы людей.

В первом квартале сборы налога на доходы физических лиц, обеспечивающего регионам каждый третий рубль в казне, обвалились на 20%. Одновременно на 14% снизились поступления налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН), которые платит малый бизнес. 14 субъектов зафиксировали спад общих доходов, а у шести из них он стал двузначным: в Республике Хакасия на 26,8%), в Кемеровской области на 16,5%, в Самарской области на 13,8%, в Архангельской области — на 10,7%.

К началу апреля консолидированный бюджет регионов был в профиците — 679 млрд рублей. Однако это результат масштабных вливаний из Москвы: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов стали больше на 35%, субсидии на 63%, а дотации на сбалансированность — на 3416%, приводит статистику Дерюгин.

Сможет ли федеральный бюджет продолжать помощь в текущих объемах, неясно. По итогам января-мая его нефтегазовые доходы упали вдвое, а общие — на 18%. В результате в казне образовалась «дыра» размером 3,4 трлн рублей, превышающая годовой план (2,9 трлн). По итогам года дефицит бюджета может составить 6-7 трлн рублей, оценивает Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics. Фонд ОМС, по данным Минфина, также стал дефицитным: за пять месяцев он потратил на 200 млрд рублей больше, чем собрал в виде взносов.

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