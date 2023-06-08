«Начальник мог позвонить в нерабочее время, и ты был обязан снять трубку» 8.06.2023, 10:22

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Как айтишники расставались с нанимателями, которые не хотели отпускать.

Айтишники поделились с devby.io историями про то, как «брали в заложники» собственность компании, чтобы добиться лучших условий увольнения.

Подобные действия сотрудников могут содержать состав уголовного преступления (тогда как наниматель, которого они хотели наказать, в худшем случае претендовал на административку). Не делайте так!

Скачала файлы, чтобы отдали трудовую и зарплату

— Это было в начале нулевых. Я только выпустилась из вуза, собиралась месяц-другой отдохнуть, а потом искать работу. И тут звонит знакомая: её директор открывает новую контору — и набирает людей.

Собеседование с директором было в «Журавинке». Он меня почти ни о чём не спрашивал: сказал, что уже сходил в деканат моего факультета — и там ему обо мне «всё рассказали», я ему подхожу. Потом расписал, какая крутая будет у него компания, какие партнёры — «в США в командировку полетишь».

Окей, почему бы не попробовать — я трудоустроилась в эту контору (и за собой привела ещё одного человека). Работалось там нормально, если бы не одно «но»: у директора была очень ревнивая жена, которая приходила и устраивала скандалы и сцены в офисе. А один раз запустила в мою коллегу стеклянную банку — та пролетела над ухом девушки и разбилась о стену.

Директор только мычал: «Ну-у-у, а что я могу сде-е-елать?» Оказалось, по документам жена была учредителем той самой конторы, и он боялся слово лишнее ревнивице сказать.

Месяц в конторе закончился — и мы с коллегой решили, что не хотим и дальше работать в такой нервной обстановке. Сказали директору, что он и его жена не прошли испытательный срок (шучу, просто написали заявление: «прошу уволить с…» — и указали число). Мы ждали, что нас попросят отработать ещё какой-то срок, который понадобится для поиска новых сотрудников, — и отпустят. Но не тут-то было.

Директор стал возмущаться: он нас, зелёных, на работу взял — и не отпустит. А вот его жена передала через коллег, что сама нас уволит — по статье. И зарплату не выплатит.

Я скопировала все файлы с компьютера, за которым работала, на диски — и сказала, что отдам их, когда нам выплатят заработанные деньги и вернут трудовые книжки. Через несколько дней состоялся обмен.

Контора проработала ещё несколько месяцев — и закрылась, и всё время её существования там была текучка.

Скачала файлы, чтобы дали распределиться в другую компанию

1,5 года назад работала по распределению в небольшой компании — менее 10 человек в штате. Она занималась продажами оборудования, а я была там менеджером.

Работать было некомфортно:

начальник до минуты отслеживал, все ли на рабочем месте. Отпроситься уйти пораньше — только по суперуважительной причине;

не раз бывало: чтобы передать документы заказчику на другой конец города, нужно было в любую погоду ехать к нему самой — и за свой счёт. Хочешь сэкономить — езжай на троллейбусе, говорил начальник;

а ещё он мог позвонить в нерабочее время, и ты был обязан снять трубку. Не снял — тогда на следующий день тебя ждёт «разговор» о том, что его звонки нельзя игнорировать, потому что он — босс;

а апофеозом стала установка камер слежения в офисе — якобы, чтобы у нас ничего не пропадало. Когда начальник уезжал в командировки, он развлекался тем, что следил, чем мы там заняты. Время от времени из динамиков доносился его голос: «Как дела? Работаем?»

В итоге я решила перераспределиться на другое место. Когда сказала начальнику, что увольняюсь, он поменялся в лице. Буркнул: немедленно сдай флешку и ключи от офиса и завтра даже не думай появляться в офисе — получишь выходной за свой счёт. Хотя до этого я сказала, что готова завершить все проекты и подготовить нового человека.

Завтра он написал, что на следующий день меня опять в офисе «не ждут», и послезавтра — и так ежедневно. Наевшись «завтраками», я спросила, что происходит. И в ответ получила, что я предательница и не заслуживаю доверия, но он «не знает, что со мной делать». А вообще я «обязана отработать 2 года» у него — и у меня нет права передумать.

Поскольку я не обнадёживала себя мыслью, что прощание будет адекватным, то за день до разговора об увольнении я скачала все рабочие файлы на свою личную флешку, а в день, когда со мной так резко попрощались, зашла на почту и как обычно забрала по доверенности письма. Среди них, кстати, оказалась и накладная об отгрузке.

В один из дней я пришла в офис и сообщила начальнику, что верну все файлы, если мы разойдёмся спокойно и без нервов. В итоге он всё равно лишил меня премии, не перечислил отпускные и не выплатил процент от проданного оборудования, о котором договаривались ранее.

В УК как как минимум три статьи для таких кейсов. «Если наниматель ведет себя неправильно, нужно обращаться в суд»

devby.io спросил у юриста, каковы последствия.

— Конечно у работников, есть «своя правда», но в большинстве случаев — так, как они описаны читателями, — работники превысили допустимые законодательством пределы и попытались решить свои вопросы неправовыми средствами.

К сожалению, это чревато. Необходимо понимать, что права на всё, что работник создает в рамках трудовой деятельности (презюмируем, что законодательно всё правильно оформлено — и в должностные обязанности входит выполнение указанных работ, они оформляются и передаются в соответствии с законодательством), принадлежит нанимателю. Это означает, что работник не вправе «захватить» с собой с работы результаты своего труда или какие-либо нематериальные активы, ценности, документы.

В случае, если наниматель ведет себя неправильно — не увольняет, не реагирует на поданные заявления, не выплачивает заработную плату — нужно обращаться в суд.

Проблема ещё и в том, что действия нанимателя в данных случаях в большинстве своём носят характер административного правонарушения, а в указанных действиях работников как раз-таки очень часто содержатся признаки уголовных преступлений.

Так, удаление с серверов «результатов своей работы», за которую даже не заплатили заработную плату, может быть квалифицировано как уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации (ст. 350 УК РБ), за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 3 лет.

В некоторых случаях действия работников могут квалифицироваться как вымогательство (ст. 208 УК РБ), за что предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы.

А для более общих случаев, когда нет уничтожения или блокирования информации, есть более общая статья — ст. 384 УК РБ. Она предусматривает ответственность за принуждение к выполнению обязательств, именно законных, но незаконными способами — путём угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества либо распространения сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Ответственность по данной статье — до 3 лет лишения свободы. (Эксперт добавляет, что срок давности по таким преступлениям, а они относятся к менее тяжким, ограничен 5 годами со дня совершения преступления. — Прим. ред.)

Ну и нужно понимать, что, как правило, наниматель начинает злоупотреблять именно тогда, когда у него есть такая возможность. Например, если трудовой договор не подписан или 2 экземпляра подписанного договора хранятся у нанимателя, заработная плата в договоре не соответствует фактической заработной плате, работник по акту получил больше имущества, чем по факту и т. д.

Поэтому тут рекомендация — со старта изначально правильно оформлять все отношения, чтобы у нанимателя было меньше возможностей и желания для злоупотребления.

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