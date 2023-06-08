ВСУ устроили минометное «шоу» для россиян под Бахмутом 8.06.2023, 14:54

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Видеофакт.

Украинские военные продолжают активно противостоять армии захватчика и на некоторых участках фронта предпринимают наступательные действия. На Бахмутском направлении ВСУ совершили еще один успешный штурм вражеских позиций.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Военные Государственной пограничной службы Украины совместно с Вооруженными силами Украины устроили для оккупантов настоящее минометное «шоу».

Так, возле Бахмута военные обнаружили движение вражеской группы и эффективно отработали по оккупантам.

«На Бахмутском направлении бойцы ГПСУ вместе с побратимами из ВСУ обнаружили движение вражеской группы, которая «гуляла» по украинской территории. Минометы калибра 82 мм и автоматические 40 мм гранатометы «рассчитали» оккупантов не на первых-вторых, а на 2 мертвых и 2 едва живых», – говорится в сообщении.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выложил видео, как танки ВСУ разнесли посадку с оккупантами на Бахмутском направлении. Воины ВСУ вели точечный огонь по местам, где между деревьями нарыли траншеи военнослужащие российской армии.

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