В Хургаде закрыли все пляжи после нападения акулы на россиянина 5 9.06.2023, 8:47

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Местные власти не уверены, что поймали ту самую акулу.

После трагедии в Хургаде, где акула растерзала россиянина на глазах у десятков туристов, местные власти закрыли пляжи, сообщает The Guardian.

Для купания закрыт 74-километровый участок береговой линии. Красные флаги появились как на муниципальных пляжах, так и на принадлежащих отелям.

Через несколько часов после нападения акулы в Сети стали распространяться кадры якобы поимки того самого хищника. Но точного подтверждения, что поймана именно та акула-людоед, пока нет.

Напомним, в Египте 8 июня акула напала на россиянина, пока тот купался в море. Трагедия случилась у пляжа Dream Beach в Хургаде. Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором видно, что мужчина пытался уплыть от акулы, но хищник тянул его под воду. Местные на лодке пытались помочь туристу, но было поздно. Девушка, плывшая рядом, смогла спастись.

Это не первый случай нападения акул на туристов в Египте. Летом 2022 года акула напала на 68-летнюю туристку из Австрии, а через сутки от нападения акулы погибла туристка из Румынии.

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