СБУ: Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов 9.06.2023, 10:41

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Украинские спецслужбы перехватили их разговор.

Служба безопасности Украины перехватила разговор россиян, подтверждающий, что Каховскую ГЭС подорвала именно диверсионная группа оккупантов. Захватчики между собой обсуждают последствия этой катастрофы, которую пытаются скрыть в РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отметили в СБУ, захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства. Об этом оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить.

«Там не они (украинская сторона, - ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», - рассказывает российский военный.

Оккупант описывает последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в РФ: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.

В свою очередь в СБУ напоминают, что в Украине открыто уголовное производство по факту военного преступления РФ. Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Напомним, что 6 июня в 02:50 российские террористы совершили дистанционный подрыв Каховской ГЭС. Украинская разведка еще за несколько месяцев до этого сообщала, что россияне заминировали дамбу.

Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов, если говорить о доказательной базе, то она есть и сейчас продолжается ее сбор. Также Украина назвала исполнителей. Предварительно, речь идет о представителях 205-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ.

В свою очередь в СНБО заявляют, что дамбу подорвали по указанию российского диктатора Владимира Путина.

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