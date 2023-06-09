Проваленный тест 2 Василь Верас

9.06.2023, 16:10

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Лукашенко пытается усидеть на двух стульях одновременно, но сам же свою задачу и осложняет.

Лукашенко пытается усидеть на двух стульях одновременно, но сам же свою задачу и осложняет.

– Поскольку мы с Россией на одной стороне: нас записали в соагрессоры. Должен сказать, что «соагрессоры» с третьего дня конфликта – а может, и с первого – предложили мирный процесс, – заявил правитель Беларуси на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ.

Попытка выставить себя «миротворцем» в ситуации, когда ты предоставил территорию собственной страны для нанесения ударов по соседней, выглядит довольно бессмысленной затеей. Но Лукашенко еще и усугубляет ситуацию своими формулировками. На той же встрече он констатировал:

– Давайте признаем: мы им [Западу] преподнесли подарок, когда увязли в Украине.

То есть не Россия «увязла», а «мы». Получается, что даже своей риторикой Лукашенко себя же и записывает в участники войны против Украины.

Причем это «мы» – не случайная оговорка, а постоянно присутствует в речи правителя Беларуси в контексте украинских событий. Неделей ранее на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ Лукашенко высказался так:

«Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности...».

Фактически это публично высказанное сожаление, что попытка полной оккупации Украины не была предпринята 8 лет назад.

В реальности ошибкой (мягко говоря) руководства Беларуси является тесный военно-политический союз с Россией, который привел к тому, что наша страна в этой области превратилась в придаток РФ и теперь обладает минимальным суверенитетом. Это вызвало целый каскад последствий, расхлебывать которые придется на протяжении десятилетий, когда «мы» уйдут с политической арены.

Лукашенко любит подчеркивать, что является «опытным политиком». Но агрессия России против Украины помимо всего прочего стала для Лукашенко тестом на зрелость. Который он проваливает.

Василь Верас «Салiдарнасць»

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