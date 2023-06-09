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ВСУ мощно ударили по позициям россиян в Геническе

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  • 9.06.2023, 18:38
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ВСУ мощно ударили по позициям россиян в Геническе

После этого гауляйтер Херсонской области срочно покинул город.

Вооруженные силы Украины днем 9 июня нанесли удары по позициям российских войск на Арабатской стрелке в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.

В сети появилось видео, на котором виден дым над предполагаемыми местами прилетов. На одном из опубликованных роликов слышны взрывы, пишет «Униан».

Отмечается, что удары наносились по базе отдыха, в которой размещались россияне. Стоит отметить, что Геническ расположен в 130 километрах от линии фронта.

Позже партизанское движение «АТЕШ» со ссылкой на своих агентов сообщило, что после взрывов гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо срочно покинул Геническ.

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