Самолетопад в России: ВСУ нашли неожиданный способ атаковать дальние объекты 4 22.08.2023, 9:51

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Бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе под Новгородом был уничтожен не из Украины.

Украина зашла способ, как добраться до дальних объектов на территории страны-оккупанта, и реализовала по меньшей мере третью удачную атаку по авиабазе РФ.

Речь идет об авиабазе Сольцы в Новгородской области, которая находится в 650 км от границы с Украиной. Там 19 августа, вероятно, был уничтожен бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, сообщает британская разведка.

Она считает, что некоторые атаки по РФ Украина осуществляет из логова врага, то есть непосредственно с российских территорий.

«Некоторые атаки БПЛА против российских военных целей осуществляются с территории России. БПЛА вряд ли будут иметь достаточную дальность, чтобы достичь Сольцов за пределами России», - говорится в сообщении.

Там вспоминают, что РФ довольно часто использовала для бомбардировки Украины ракетоносцы квалификации «Backfire», которые способны запускать печально известные «неточные» боеголовки X-22. Именно ими армия РФ уничтожала в начале полномасштабной войны Мариуполь.

«Это по крайней мере третья успешная атака на аэродромы, которая вновь вызывает сомнения относительно способности России защитить свои стратегические объекты в глубине страны», - резюмировало Минобороны Британии.

Напомним, после новости об уничтожении российского бомбардировщика Ту-22М3 российские военкоры устроили истерику.

По их словам, самолеты безвозвратно потеряны, ведь промышленность РФ не способна больше производить новые Ту-22М3, поскольку слишком деградировала и отстала от технологий. То есть никакой замены тому, что теряет РФ, в перспективе не будет.

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