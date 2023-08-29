Федоров: Оккупационные власти Токмака начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта 29.08.2023, 13:59

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Токмак постепенно превращается из прифронтового во вполне фронтовой город.

Оккупационные власти города Токмак Запорожской области начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта в связи с постепенным продвижением Сил обороны Украины. Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в Telegram.

- Почти ежедневный хлопок и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне Фронтовое, - сообщил Федоров.

«Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего «русского корабля». По сообщениям жителей, местная оккупационная «власть» - на низком старте, ее перевозят в другой город», - подчеркнул мэр Мелитополя.

В то же время, по его словам, пока неизвестно, куда будут бежать оккупанты. «Но ведь и «глубокий тыл» не спасает рашистов от бавовны», - подчеркнул Федоров.

При этом, он добавил, что само пушечное мясо «второй армии мира» не убегает, а увеличивается.

«Поэтому должны помогать нашим военным, чтобы они уверенно гнали врага как можно дальше от Украины», - добавил он.

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