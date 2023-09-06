Дюжина ножей в спину «победе» 6 Леонид Невзлин

6.09.2023, 12:02

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Леонид Невзлин

Все скрепы Кремля сводятся к эксплуатации этого слова.

В отличие от тоталитарных режимов прошлого, современный рашизм не имеет сколько-нибудь оригинальной идеологии (и это особенность мафиозных государств). Все его скрепы сводятся к эксплуатации и сакрализации слова «победа» и построении вокруг него системы ритуалов. Складывается цепочка незамысловатых тезисов, которые должны трактоваться как стремление к исторической справедливости: Россия победила нацизм — Россия великая страна — Россию недооценивают и дурят — России можно все. Любые возражения неизменно наталкиваются на отсылки к героическому прошлому воевавших дедов.

Но память о войне, в которой они участвовали, давно уже превращена в большую ложь, начатую Сталиным, взращенную Брежневым и расцветшую махровым цветом благодаря Путину. Ложь для самовластия, репрессий и агрессии.

1. Отдельная Великая Отечественная война — ложь. Была Вторая мировая война, началась которая не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939 года, а закончилась она никак не 9 мая 1945 года, а 2 сентября. Советский Союз участвовал в этой войне сначала на одной стороне, затем, помимо своей воли, на другой.

2. Принципиальная ненависть СССР к нацизму — ложь. Антинацистская и антифашистская довоенная пропаганда разом прекратилась в 1939 году с заключением пакта Молотова-Риббентропа, и огонь непримиримой советской критики был перенесен на англичан, «развязавших войну против Германии». Антинацистские лозунги вернулись только с июня 1941 года.

3. Пакт Молотова-Риббентропа как хитрый способ отсрочить нападение Германии — ложь. Пакт использовался Сталиным для агрессии в отношении Польши, Финляндии, балтийских стран и Румынии, а не для подготовки обороны СССР, который в 1941 году оказался так же не готов к войне на своей территории, как и в 1939.

4. Миролюбие Сталина накануне немецкого нападения — ложь. Красная армия до 1941 года вела агрессивную войну как минимум дважды — в Польше и в Финляндии.

5. Бескорыстие Советского Союза во Второй мировой войне — ложь. Сталина интересовали именно аннексии и оккупации, и в 1939-1940 годах, и в 1945-1946 (с севера на юг: Петсамо, Карельский перешеек, Эстония, Латвия, Литва, север Восточной Пруссии, Восточная Польша, Закарпатье, Северная Буковина, Бессарабия).

6. Исключительная роль СССР в победе над Гитлером — ложь. Сам Сталин вынужден был признать, что без танков и самолетов, грузовиков и паровозов, пороха и взрывчатки, стали и алюминия, топлива и масла, одежды и обуви, тушенки и яичного порошка, полученных по Ленд-Лизу, ни о какой победе не было бы и речи. Равно как и без военных действий союзников на западе.

7. Нежелание союзников открыть второй фронт во Франции — ложь. И Черчилль, и Рузвельт прекрасно понимали, кто такой Сталин, и что он может учинить в завоеванной им Европе, поэтому всеми силами стремились оказаться в Берлине не позже русских.

8. Единодушный героизм советских солдат — ложь. Иначе не было бы ни штрафных рот и батальонов, ни заградительных отрядов, ни людоедского приказа «Ни шагу назад». И армии генерала Власова тоже не было бы.

9. Строгое соблюдение Советским Союзом международных договоров — ложь. СССР поступал по своему усмотрению: в 1944 начал войну с не воевавшей с ним Болгарией, в 1945 — разорвал договор о ненападении с Японией (соблюдавшей его всю войну) и напал на нее.

10. Освобождение Красной армией Европы — ложь. Вся Восточная Европа, оккупированная и ограбленная ею, на сорок пять лет была порабощена не менее жестоким, чем при нацистах, образом.

11. День победы 9 мая — ложь. Капитуляция Германии была подписана (во второй раз по требованию Сталина, первая была подписана накануне) 8 мая, в этот день все человечество и отмечает победу в Европе. Но Сталину было важно подчеркнуть особую роль СССР в войне, для чего он воспользовался тем, что в момент подписания капитуляции в Москве на часах уже одну минуту как шел новый день — 9 мая. Позже для большей убедительности к обоснованию особой советской даты победы добавили и вступление 9 мая Красной армии в Прагу.

12. То, что это была великая победа — тоже ложь. Красная армия, разумеется, победила Вермахт и вошла в Берлин, но ценой такого грандиозного количества жертв (намного больше потерпевшей поражение Германии), что говорить о величии — верх цинизма.

Конечно, Вторая мировая война была ужасной трагедией, самой кровавой трагедией в истории человечества. Конечно, страшным образом она проявилась в Советском Союзе. Но, во-первых, значительная часть ужаса этой трагедии создана была руками Сталина, а во-вторых, эту трагедию цинично превратили во лживый фетиш, которому должно поклоняться и который оправдывает любые подлости рашизма.

Леонид Невзлин, telegra.ph

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