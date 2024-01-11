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В Греции студенты вышли на протесты

  • 11.01.2024, 21:05
В Греции студенты вышли на протесты

Из-за плана правительства по частным университетам.

Тысячи греческих студентов вышли на митинги в Афинах и других городах в четверг в знак протеста против запланированных образовательных реформ, которые позволят ввести в стране частные университеты.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в этом месяце подаст в парламент законопроект, который позволит частным университетам работать в Греции.

Правительство заявило, что они будут работать как филиалы иностранных университетов. Многие считают, что этот шаг обесценит дипломы государственных университетов Греции, а частная система исключит тех, кто не может себе этого позволить.

По словам студентки Кристины Илиопулу, которая присоединилась к протесту в Афинах, эти изменения «разорвут на части государственный университет, каким мы его знали»: «Это разрушит нашу повседневную жизнь с точки зрения того, как мы сможем найти работу после окончания учебы».

Протесты были преимущественно мирными, но в Афинах произошла короткая стычка между протестующими и полицией, которая применила слезоточивый газ.

Университеты в Греции – это финансируемые правительством учреждения, посещение которых в течение десятилетий было бесплатным.

Но в прошлом Греция осуществила ряд образовательных реформ, несмотря на ожесточенное сопротивление студентов и преподавателей.

Правительство утверждает, что реформа укрепит экономику, привлекая в страну около 40 000 студентов, которые сейчас учатся за рубежом, и остановит отток мозгов ученых, вызванный долговым кризисом 2010-2018 годов.

На прошлой неделе правительство заявило, что учебные программы частных университетов будут соответствовать очень строгим академическим стандартам, добавив, что реформа также освободит государственные университеты от бюрократии и усилит их самоуправление.

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