Блогера Блиновскую, которую задержали на границе с Беларусью, отправили в СИЗО 1 22.01.2024, 20:16

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Елена Блиновская

Во время домашнего ареста она провела вечеринку.

Замоскворецкий суд Москвы (Россия) изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов. Обвиняемую отправили в СИЗО на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Причиной изменения меры пресечения названо нарушение блогером условий домашнего ареста. Во время заседания суда следователь заявил, что блогер «цинично пренебрегала» установленными для нее ограничениями, в частности, провела в конце декабря без согласования со следствием новогоднюю вечеринку. Во время мероприятия обвиняемая общалась со свидетелем по делу Викторией Асмоловой.

Кроме того, Блиновской предъявили новые обвинения по статье о неправомерном обороте средств платежей. Ей грозит до 16 лет колонии.

Напомним, Елену Блиновскую задержали на границе с Беларусью 27 апреля прошлого года по делу о неуплате налогов, когда она пыталась покинуть Россию на арендованной машине.

По версии следствия, блогер, используя схему «дробления» бизнеса, за 2019−2021 год не уплатила налоги на сумму более 918 миллионов рублей (около 11 млн долларов).

Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и признала свою вину. Изначально ее отправили под домашний арест. В октябре прошлого года суд продлил срок домашнего ареста на три месяца — до 26 января 2024 года.