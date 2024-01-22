закрыть
22 января 2024, понедельник, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блогера Блиновскую, которую задержали на границе с Беларусью, отправили в СИЗО

1
  • 22.01.2024, 20:16
  • 4,028
Блогера Блиновскую, которую задержали на границе с Беларусью, отправили в СИЗО
Елена Блиновская

Во время домашнего ареста она провела вечеринку.

Замоскворецкий суд Москвы (Россия) изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов. Обвиняемую отправили в СИЗО на три месяца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Причиной изменения меры пресечения названо нарушение блогером условий домашнего ареста. Во время заседания суда следователь заявил, что блогер «цинично пренебрегала» установленными для нее ограничениями, в частности, провела в конце декабря без согласования со следствием новогоднюю вечеринку. Во время мероприятия обвиняемая общалась со свидетелем по делу Викторией Асмоловой.

Кроме того, Блиновской предъявили новые обвинения по статье о неправомерном обороте средств платежей. Ей грозит до 16 лет колонии.

Напомним, Елену Блиновскую задержали на границе с Беларусью 27 апреля прошлого года по делу о неуплате налогов, когда она пыталась покинуть Россию на арендованной машине.

По версии следствия, блогер, используя схему «дробления» бизнеса, за 2019−2021 год не уплатила налоги на сумму более 918 миллионов рублей (около 11 млн долларов).

Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и признала свою вину. Изначально ее отправили под домашний арест. В октябре прошлого года суд продлил срок домашнего ареста на три месяца — до 26 января 2024 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко