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В США фермер самовольно клонировал барана

  • 1.10.2024, 21:05
В США фермер самовольно клонировал барана

Животное отправят в зоопарк.

Суд в США приговорил фермера Артура Шубарта к полугоду тюрьмы и штрафу за самовольное клонирование барана. Об этом рассказывает The Guardian.

Согласно материалам дела, в 2013 году 81-летний Шубарт незаконно ввез в США ткани памирского горного барана – самого крупного на Земле – и отправил их в лабораторию для создания клонированных эмбрионов. Полученные эмбрионы он подсадил овцам на своем ранчо – в результате родился один ягненок, которого Шубарт назвал Горным королем Монтаны, или ГКМ. Уже выросшего барана теперь передадут в зоопарк.

Сперму ГКМ Шубарт вместе с подельниками использовал для осеменения овец, после чего у них рождались гибридные ягнята. Их Шубарт, подделывая документы, продавал в хозяйства нескольких штатов для трофейной охоты. В США по закону строго следят за ввозом и распространением диких животных и их частей ради сохранения местной фауны. Памирский горный баран также охраняется СИТЕС.

Помимо тюремного заключения суд назначил Шубарту штраф в 20 тысяч долларов. Кроме того, судья обязал фермера выплатить еще 4 тысячи долларов в Фонд рыбы и дикой природы США, чтобы удержать других от попыток «изменить генетический состав существ» на Земле.

«Мне придется работать всю оставшуюся жизнь, чтобы исправить все, что я наделал», – сказал Шубарт в последнем слове. Его адвокат, просивший об условном сроке, отметил, что клонирование барана разрушило жизнь, репутацию и семью его клиента.

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