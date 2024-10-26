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В Беларуси сложилась критическая ситуация в сельском хозяйстве

  • 26.10.2024, 5:36
В Беларуси сложилась критическая ситуация в сельском хозяйстве

Подробности.

Этой осенью в Беларуси сложилась критическая ситуация с севом озимых и уборкой кукурузы. В сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами. Такую оценку в письме «совету министров» в середине октября дал Госконтроль. Документ оказался в распоряжении «Зеркала».

Комитет госконтроля 18 сентября направил в «совет министров» документ «О проблемах с ходом полевых работ» за подписью заместителя председателя Станислава Наркевича. Контрольное ведомство обеспокоено тем, что Минсельхозпрод, областные и районные исполкомы не справляются с уборкой кукурузы и соломы, а также посевом озимых. КГК считает, что существует риск срыва сроков завершения работ.

— Наиболее критическая ситуация складывается с севом озимых зерновых культур, который ведется хуже прошлого года, — подчеркивается в письме.

Зампред КГК ссылается на информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия, согласно которой по состоянию на 18 сентября белорусские аграрии посеяли только 36,9% от плана по озимым.

— В результате часть площадей будет засеяна после агротехнических сроков, что может привести не только к недобору урожая, но зачастую и к его гибели, — считает Наркевич.

В письме перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них — отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян.

Также контролеры в ходе проверки обнаружили, что в ряде хозяйств посевная прошла без внесения минеральных удобрений или с нарушением их расчетных доз, поля не везде были подготовлены должным образом, а техника — не отрегулирована. Это, утверждает КГК, повлияет на снижение будущего урожая озимых.

Не меньшее опасение Комитета госконтроля вызывает ситуация со сроками уборки кукурузы. По состоянию на 18 сентября хозяйства справились только с 43,5% площадей. По расчетам контролеров, на завершение работ требовался месяц и даже более. В результате контролеры ожидают существенное ухудшение качества кормов, которые делают из этой культуры.

— Низкие темпы уборки обусловливаются тем, что во многих сельхозорганизациях часть кормоуборочных комбайнов неисправны, а в некоторых хозяйствах уборка сдерживается отсутствием топлива. Кроме того, при заготовке силоса из кукурузы в ряде хозяйств нарушается технология, — констатировал зампред Комитета госконтроля.

В завершение письма Станислав Наркевич потребовал от правительства, Минсельхозпрода и исполкомов принять срочные меры по решению озвученных проблем и проинформировать об этом Комитет госконтроля.

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