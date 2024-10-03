Малгожата Госевска стала главой делегации Европарламента по связям с Беларусью
- 3.10.2024, 12:08
На недавних дебатах она выступала по-белорусски.
Евродепутат от Польши Малгожата Госевска возглавила делегацию Европарламента по связям с Беларусью, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.
Малгожата Госевска — бывший вице-маршалек польского Сейма, экс-заместитель председателя Комиссии по иностранным делам польского парламента.
Отметим, на недавних дебатах в Европарламенте она обратилась по-белорусски к политзаключенным из нашей страны.
«Дорогие белорусские друзья, мы помним о вас. И всегда будем бороться за вашу свободу», — сказала по-белорусски Малгожата Госевская.