Малгожата Госевска стала главой делегации Европарламента по связям с Беларусью 3.10.2024, 12:08

На недавних дебатах она выступала по-белорусски.

Евродепутат от Польши Малгожата Госевска возглавила делегацию Европарламента по связям с Беларусью, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

Малгожата Госевска — бывший вице-маршалек польского Сейма, экс-заместитель председателя Комиссии по иностранным делам польского парламента.

Отметим, на недавних дебатах в Европарламенте она обратилась по-белорусски к политзаключенным из нашей страны.

«Дорогие белорусские друзья, мы помним о вас. И всегда будем бороться за вашу свободу», — сказала по-белорусски Малгожата Госевская.

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