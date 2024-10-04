Глава делегации Европарламента по Беларуси: Лукашенко ждет суд 6 4.10.2024, 10:14

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Малгожата Госевска

Нельзя потакать преступлениям.

Главой делегации Европарламента по связям с Беларусью стала евродепутат от Польши Малгожата Госевска. Малгожата Госевска — бывший вице-маршалек польского Сейма, экс-заместитель председателя Комиссии по иностранным делам польского парламента.

На недавних дебатах в Европарламенте она обратилась по-белорусски к узникам режима Лукашенко.

«Дорогие белорусские друзья, мы помним о вас. И всегда будем бороться за вашу свободу», — сказала она.

Корреспондент сайта Charter97.org поговорил с Малгожатой Госевской об ответственности для режима Лукашенко, санкциях и вызовах на новой должности.

— В своем недавнем выступлении в Европарламенте вы заявили, что тот факт, что белорусских тюрьмах умерло как минимум шесть политзаключенных, является террористическим актом против белорусского народа.

— Если диктатор сажает своих граждан в тюрьмы при таких жестоких условиях, что они по разным причинам теряют жизни, это террористический акт против народа. Это преступление, за которым должно последовать привлечение к ответственности. Это преступление, на которое необходимо отреагировать, а в конечном итоге наказать. Верю, что такой момент однажды наступит, но он также требует от нас (как от европейских политиков, так и от белорусского гражданского общества) предпринять решительные действия и ни на шаг не уступать этому режиму. Нельзя потакать преступлениям.

По моему мнению, Путин — главный в мире террорист, и именно так его следует охарактеризовать. Лукашенко является его главным помощником, но также и исполнителем в Беларуси.

— По вашему мнению, Лукашенко — террорист?

— Да, он террорист. И ему следует ожидать справедливого процесса в Международном уголовном суде в Гааге. Знаю, что действия в этом отношении уже предприняты. Думаю, мы тоже внесем важный вклад в это дело.

— В белорусских оппозиционных кругах бытует мнение, что можно было добиться освобождения политзаключенных, усиливая санкционное давление на режим со стороны ЕС. Как вы на это смотрите?

— Говоря о санкциях, необходимо думать о том, чтобы они не ударили напрямую по людям — это самое главное. Необходимо думать, как санкции должны ударить по режиму, по тем, кто этот режим поддерживает, кто несет ответственность за эти преступные действия, а не по представителям общества, чтобы не закрыть доступ к европейским проектам, возможности передвижения, возможности учиться в европейских странах и изучать образцы для подражания, получать силу и вдохновение. К санкциям надо подходить разумно.

На режим Лукашенко необходимо оказывать влияние в более широком формате, например — через Китай, у которого есть конкретные интересы. Подобные переговоры вел президент Анджей Дуда, и это хорошее направление, чтобы навязать Лукашенко определенные вещи, борясь за жизни заключенных.

К сожалению, возможность освободить Анджея Почобута была упущена. Во время обмена заключенными между Западом и Россией требование моего правительства — Коалиции объединенных правых, заявленное министром внутренних дел Мариушом Каминьским, чтобы Анджей Почобут был включен в этот обмен, не было принято во внимание.

У нас в запасе был очень важный российский шпион, и его передали для этого обмена. Нашим условием было учесть наши требования, включая и Анджея Почобута. К сожалению, новые власти в Польше не посчитали достаточно важным сохранение этого условия. И это печально, потому что, думаю, Анджей Почобут и, возможно, еще несколько человек, уже могли бы быть на свободе.

— В чем вы видите наиболее важные вызовы в своей новой роли главы делегации по связям с Беларусью?

— Я отношусь к своей работе серьезно. Я борюсь за позиции не для того, чтобы занять кресло, а чтобы реально выполнять свои функции. И также я отношусь к этой функции главы делегации по связям с Беларусью, об этом я заявила на нашей первой встрече. Мы уже готовим предложение по плану действий, готовимся к белорусской неделе в Европарламенте, которая пройдет в декабре. Когда планы будут конкретизированы, думаю, настанет время об этом поговорить.

Хотела бы заявить, что делегация по связям с Беларусью и моя роль председателя, призваны служить гражданскому обществу Беларуси и делу, за которые вы боретесь. Я отношусь к своей миссии так: это служение. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с белорусским гражданским обществом во благо людей, которые сражаются и жертвуют своей жизнью на благо дела.

— Что бы вы хотели сказать родственникам белорусских политзаключенных?

— Что мы с ними. Никакие слова не облегчат их боль, но я надеюсь, что тот факт, что они не одиноки, даст им некоторую надежду на то, что наступит время, когда этот ужас, который они переживают, закончится. Хотя мы никогда не сможем полностью понять их страдания, поскольку страдание может понять только тот, кто физически чувствует то же самое. Я хотела бы, чтобы они осознавали и были уверены, что они не одиноки. Мы с ними.

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