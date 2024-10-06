В Беларусь пришли первые заморозки 6.10.2024, 12:42

3,282

Фото: Charter97.org

Синоптики рассказали, какую погоду ждать на следующей неделе.

В ночь на воскресенье, 6 октября, в Беларуси зафиксировали первые заморозки в этом осеннем сезоне. Значит ли это, что уже пора доставать с дальних полок шерстяные свитера и теплые шарфы и когда белорусам ждать окончательного «погружения в глубокую осень»?

Сайт «Телеграф» посмотрел, какой прогноз дали синоптики на предстоящую неделю, с 7 по 13 октября.

Первые отрицательные температуры зафиксировали минувшей ночью в воздухе на высоте 2 метров на самой северной белорусской метеостанции в Езерище Витебской области. Там датчики зафиксировали -0,1°С.

Впрочем, судя по данным Белгидромета, это пока единичный случай и в целом даже ночные температуры продолжают оставаться в плюсе, выше климатической нормы. Так, к 6:50 воздух в Гомельском Брагине прогрелся до +12,6°С.

Максимальная дневная температура воздуха накануне также по всей стране оставалась в плюсовом диапазоне: от +9,6°С на Гродненщине до +13°С на Брестчине и Гомельщине.

Оперативный прогноз синоптиков Белгидромета свидетельствует о том, что такая же погода сохранится в первые дни грядущей недели. В понедельник, 7 октября, под влиянием «неустойчивых воздушных масс северного происхождения» сформируется облачная погода, с кратковременными дождями и утренними туманами, порывистым ветром, но плюсовой температурой на протяжении всех суток: от +4.. +10°С ночью до +7..+14°С днем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com