ЦНС: Путин отказал Асаду в просьбе прислать военную помощь с фронта в Украине 1 11.12.2024, 8:08

3,970

После этого Кремль потерял Сирию.

Российский диктатор Владимир Путин отказался направить сирийских наемников со временно оккупированных территорий Украины на помощь регулярной армии Башара Асада. Это привело к потере диктатором контроля над страной.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Асад просил российского диктатора оказать военную помощь, и отпустить на защиту своего режима сирийских наемников, которых россияне отправили на войну в Украине. Однако Путин отказал «союзнику» и фактически потерял Сирию.

В ЦНС напомнили, что Путин не впервые предает «союзников» ради достижения хотя бы какого-то успеха в Украине.

«Ранее диктатор не пришел на помощь Армении, ведь все боеспособные российские части находятся в мясорубке ради захватнических амбиций Кремля», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com