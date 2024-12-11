ЦНС: Путин отказал Асаду в просьбе прислать военную помощь с фронта в Украине1
- 11.12.2024, 8:08
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После этого Кремль потерял Сирию.
Российский диктатор Владимир Путин отказался направить сирийских наемников со временно оккупированных территорий Украины на помощь регулярной армии Башара Асада. Это привело к потере диктатором контроля над страной.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
Асад просил российского диктатора оказать военную помощь, и отпустить на защиту своего режима сирийских наемников, которых россияне отправили на войну в Украине. Однако Путин отказал «союзнику» и фактически потерял Сирию.
В ЦНС напомнили, что Путин не впервые предает «союзников» ради достижения хотя бы какого-то успеха в Украине.
«Ранее диктатор не пришел на помощь Армении, ведь все боеспособные российские части находятся в мясорубке ради захватнических амбиций Кремля», - говорится в сообщении.