Перегрев экономики РФ выходит из-под контроля 21.12.2024, 1:30

Кремлю не удается сдержать инфляцию.

Экономика России, перегретая войной в Украине, стремительно движется к стагфляции. Сдержать инфляцию не удается.

Об этом говорится в новой статье влиятельного американского издания Financial Times (перевод — dialog.ua).

Ожидалось, что сегодня, 20 декабря, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина объявит об очередном повышении ключевой ставки, которая и так находится на рекордном уровне - 21%. Однако этого не произошло. Вероятно, такое решение она приняла вопреки своему желанию из-за критики и давления со стороны путинских чиновников и олигархов, которым высокая ставка мешает вести бизнес.

Банк России на заседании 20 декабря, помимо сохранения, рассматривал повышение ставки до 22% и 23% годовых. От этой идеи пришлось отказаться из-за давления элит. Однако Набиуллина открыто заявила, что решение о повышении может быть принято уже в феврале.

Побороть инфляцию ЦБ не удается, несмотря на принятые жесткие меры. Экономика России слишком перегрета войной против Украины, в связи с чем цены на товары продолжают расти. Без прекращения войны стабилизировать ситуацию, вероятно, не представляется возможным.

Согласно официальным прогнозам, инфляция в России достигнет 10% к концу 2024 года на фоне роста расходов на войну и бурно развивающегося потребительского сектора. С лета рубль в России обесценился примерно на 20%.

Экономика России перегружена наличностью, которую, по данным ЦБ, она не в состоянии «переварить». Вину за происходящее элита путинского режима возлагает на Набиуллину, обвиняя ее в «саботаже». Несмотря на такие нападки, она пока пользуется доверием диктатора РФ Путина, благодаря чему остается на должности. Тем не менее многие эксперты прогнозируют ее скорую отставку.

РФ сталкивается сегодня с очень серьезными вызовами в экономической сфере, что в ближайшей перспективе грозит стране стагфляцией - одним из худших кризисов.

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