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В Солигорске выставлен на продажу уникальный «багги по-белорусски»

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  • 13.02.2024, 16:15
  • 3,918
В Солигорске выставлен на продажу уникальный «багги по-белорусски»

Цена соблазняет.

Необычный лот заметили читатели Tochka.by на одной из популярных в Беларуси площадок по продаже авто.

Некий энтузиаст из Солигорска решил расстаться с уникальным автомобилем, который точно станет объектом всеобщего внимания.

Владелец транспорта взял Nissan Micro и создал из него настоящий багги по-белорусски. Причем машина на ходу и готова покорять новые высоты.

Задние колеса полностью переделали, а подвеска «усилена», чтобы маленький, но гордый автомобильчик мог проехать даже по самому суровому бездорожью.

Под капотом у белорусского багги двигатель объемом 1,5 литра, а вот что больше всего соблазняет в этом уникальном автомобиле – цена.

Владелец эксклюзивного внедорожника готов с ним расстаться за $399, торг уместен.

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